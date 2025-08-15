Redacción EC
Redacción EC
22:30

ARIES (marzo21-abril 20)

Trabajo y negocios: ideal para concretar compras o ventas. Surgirán obstáculos pero los resolverá. 

Amor: podrá limar asperezas con un diálogo sincero en la pareja y la atracción volverá.

22:30

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: recuperará una posición privilegiada que ayudará a alcanzar las metas.  

Amor: una ex pareja se presentará de improviso con reclamos de algo resuelto y superado.

22:29

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Trabajo y negocios: momento para encarar los cambios en su proyecto para que todo mejore.  

Amor: para renovar la seducción en la pareja será preciso tomar la iniciativa.

22:29

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: aunque surjan altibajos no habrá pérdidas, pero será una señal de alerta.  

Amor: un encuentro fortuito derivará en una cita romántica que resultará inolvidable.

22:28

LEO (julio 24-Agosto23)

Trabajo y negocios: será tolerante con algunas personas del entorno; pronto necesitará de su ayuda.  

Amor: si las muestras de afecto son escasas, no podrá ignorar las consecuencias.

22:28

VIRGO (agosto 24-Sept.23)

Trabajo y negocios: la precisión y el buen gusto serán sus virtudes más valoradas en un proyecto.  

Amor: será buena idea no estimular las dudas o sospechas sino dialogar con la verdad.

22:28

LIBRA (sept 24-oct.22)

Trabajo y negocios: cambios drásticos le llevarán a crear opciones para salir adelante y lograr crecer.  

Amor: alguien entrometido podría crear confusión en la pareja pero le pondrá límites.

22:26

ESCORPIO (oct 23-nov 22)

Trabajo y negocios: una vocación que dejó de lado en el pasado, comenzará a tener curiosa vigencia.  

Amor: más intercambio en la intimidad, facilitará que la relación crezca y madure.

22:26

SAGITARIO (nov 23-dic 21)

Trabajo y negocios: surgirán logros comerciales o técnicos que le llevarán a un seguro éxito. 

Amor: alguien le hará experimentar sensaciones inolvidables que colmarán su corazón.

22:26

CAPRICORNIO (dic 22-ene 20)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa próspera porque tendrá una buena evaluación.  

Amor: podrían surgir altibajos pero todo se arreglará si disfruta las dulces vivencias.

22:25

ACUARIO (ene 21-feb 19)

Trabajo y negocios: el entorno le criticará por ser demasiado exigente pero pronto lo entenderán.  

Amor: no será buena idea discutir con una pareja susceptible; una pausa será necesaria.

22:25

PISCIS (feb 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: visitas imprevistas le ayudarán a ver en su total dimensión la exitosa tarea.  

Amor: su insistencia en relacionarse le llevará a acercarse a alguien que parece inabordable.

22:25

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LAS PROFESIONES QUE LE FACILITAN ACCEDER AL PODER Y AL DINERO.

22:24

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 16 de agosto?

• Revisa aquí el horóscopo del viernes 15 de agosto

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC