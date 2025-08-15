Trabajo y negocios: ideal para concretar compras o ventas. Surgirán obstáculos pero los resolverá.
Amor: podrá limar asperezas con un diálogo sincero en la pareja y la atracción volverá.
Trabajo y negocios: recuperará una posición privilegiada que ayudará a alcanzar las metas.
Amor: una ex pareja se presentará de improviso con reclamos de algo resuelto y superado.
Trabajo y negocios: momento para encarar los cambios en su proyecto para que todo mejore.
Amor: para renovar la seducción en la pareja será preciso tomar la iniciativa.
Trabajo y negocios: aunque surjan altibajos no habrá pérdidas, pero será una señal de alerta.
Amor: un encuentro fortuito derivará en una cita romántica que resultará inolvidable.
Trabajo y negocios: será tolerante con algunas personas del entorno; pronto necesitará de su ayuda.
Amor: si las muestras de afecto son escasas, no podrá ignorar las consecuencias.
Trabajo y negocios: la precisión y el buen gusto serán sus virtudes más valoradas en un proyecto.
Amor: será buena idea no estimular las dudas o sospechas sino dialogar con la verdad.
Trabajo y negocios: cambios drásticos le llevarán a crear opciones para salir adelante y lograr crecer.
Amor: alguien entrometido podría crear confusión en la pareja pero le pondrá límites.
Trabajo y negocios: una vocación que dejó de lado en el pasado, comenzará a tener curiosa vigencia.
Amor: más intercambio en la intimidad, facilitará que la relación crezca y madure.
Trabajo y negocios: surgirán logros comerciales o técnicos que le llevarán a un seguro éxito.
Amor: alguien le hará experimentar sensaciones inolvidables que colmarán su corazón.
Trabajo y negocios: se avecina una etapa próspera porque tendrá una buena evaluación.
Amor: podrían surgir altibajos pero todo se arreglará si disfruta las dulces vivencias.
Trabajo y negocios: el entorno le criticará por ser demasiado exigente pero pronto lo entenderán.
Amor: no será buena idea discutir con una pareja susceptible; una pausa será necesaria.
Trabajo y negocios: visitas imprevistas le ayudarán a ver en su total dimensión la exitosa tarea.
Amor: su insistencia en relacionarse le llevará a acercarse a alguien que parece inabordable.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LAS PROFESIONES QUE LE FACILITAN ACCEDER AL PODER Y AL DINERO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 16 de agosto?
