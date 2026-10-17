Por Redacción EC
09:14

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que impedirán trabajos, pero las vencerá rápido. 

Amor: la privacidad de la pareja será un asunto sagrado que no permite entrometidos.

09:14

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán roces con la gente influyente y será necesario revisar acuerdos. 

Amor: su encanto atraerá a una persona muy especial, pero disimulará su entusiasmo.

09:14

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con los pies sobre la tierra, las cosas marcharán mejor y llegarán beneficios. 

Amor: expresará sentimientos que se guarda y le sorprenderán con un hermoso gesto.

09:14

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: realizará acciones correctas y retoma la senda del éxito; se avecinan beneficios. 

Amor: algún gesto se malinterpretará y creará desconfianza en la relación, pero se arreglará.

09:13

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: mantener buenas relaciones será un tema crucial para concretar proyectos. 

Amor: momento para tomar iniciativas audaces y recrear la intimidad de la pareja.

09:13

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: proyectos o negocios estarán afectados por acción de gente maliciosa. 

Amor: evitará una crisis en la pareja al expresar los sentimientos más profundos.

09:13

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con carácter, arreglará con éxito el desorden que otros dejaron. 

Amor: vivirá la relación con intensa calidez y se lo retribuirán de modo inolvidable.

09:13

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se dispersará en varios temas, pero rescatará lo que más importa. 

Amor: surgirá sorpresivo reproche en la relación y lo pensará, no lo ignorará.

09:13

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con éxito asuntos delicados que nadie se atreve a encarar. 

Amor: no será buena actitud callar ante lo que le disgusta, la relación lo necesita.

09:13

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán errores provocados por mala información pero no afectará el rumbo. 

Amor: revertirá actitudes que son resistidas en la relación y la armonía surgirá.

09:12

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá que su entorno no se entrometa en el modo de realizar sus tareas.

Amor: una relación problemática no será lo que necesita, desea momentos agradables.

09:12

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09:12

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