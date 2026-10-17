TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que impedirán trabajos, pero las vencerá rápido.
Amor: la privacidad de la pareja será un asunto sagrado que no permite entrometidos.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgirán roces con la gente influyente y será necesario revisar acuerdos.
Amor: su encanto atraerá a una persona muy especial, pero disimulará su entusiasmo.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: con los pies sobre la tierra, las cosas marcharán mejor y llegarán beneficios.
Amor: expresará sentimientos que se guarda y le sorprenderán con un hermoso gesto.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: realizará acciones correctas y retoma la senda del éxito; se avecinan beneficios.
Amor: algún gesto se malinterpretará y creará desconfianza en la relación, pero se arreglará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: mantener buenas relaciones será un tema crucial para concretar proyectos.
Amor: momento para tomar iniciativas audaces y recrear la intimidad de la pareja.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: proyectos o negocios estarán afectados por acción de gente maliciosa.
Amor: evitará una crisis en la pareja al expresar los sentimientos más profundos.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con carácter, arreglará con éxito el desorden que otros dejaron.
Amor: vivirá la relación con intensa calidez y se lo retribuirán de modo inolvidable.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se dispersará en varios temas, pero rescatará lo que más importa.
Amor: surgirá sorpresivo reproche en la relación y lo pensará, no lo ignorará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá con éxito asuntos delicados que nadie se atreve a encarar.
Amor: no será buena actitud callar ante lo que le disgusta, la relación lo necesita.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: surgirán errores provocados por mala información pero no afectará el rumbo.
Amor: revertirá actitudes que son resistidas en la relación y la armonía surgirá.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: querrá que su entorno no se entrometa en el modo de realizar sus tareas.
Amor: una relación problemática no será lo que necesita, desea momentos agradables.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DOTADA DE GRAN SENTIDO ESTÉTICO PARA DISTINGUIR LO BUENO DE LO MEJOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 17 de octubre?
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