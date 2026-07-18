Por Redacción EC
04:38

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: iniciará acciones audaces y generará un proyecto que traerá beneficios. 

Amor: trabajará para no postergar una cita romántica y logrará momentos agradables.

04:38

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará una buena idea y resolverá problemas que implican demasiados gastos. 

Amor: un encuentro divertido generará momentos románticos plenos de calidez.

04:37

VIRGO (agosto 23-septiembre22)

Trabajo y negocios: un beneficio o ganancia demorada finalmente llegará y alivia los nervios. 

Amor: tomará iniciativas para mejorar en lo sentimental y la armonía resurgirá.

04:37

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el clima laboral mejora por su capacidad de persuasión para el éxito. 

Amor: un viaje bien planeado será ideal para fortalecer la pareja y aumentar la calidez.

04:37

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: lo que parece una crisis será una oportunidad. Nuevo comienzo. 

Amor: una situación inestable en la pareja comenzará a resolverse si se decide a dialogar.

04:36

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la actividad crecerá y trae satisfacciones. Se avecina desafío. 

Amor: un familiar tendrá actitudes negativas, pero no afectarán a la pareja.

04:36

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ante una situación compleja alguien vendrá con ayuda muy útil. 

Amor: una serie de torpezas le convertirán en alguien encantador. Nuevo romance.

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ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierta inestabilidad causará zozobra pero surgirá una nueva alternativa. 

Amor: un momento de discordia en la pareja no empañará tanta demostración amorosa.

04:35

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente poco idónea será un obstáculo que superará si se concentra. 

Amor: un encuentro no será como lo espera pero si insiste, hallará una relación duradera.

04:35

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO CUIDADOSA CON SENTIMIENTOS DE OTROS. SUS IMPULSOS SON ARRASADORES.

04:34

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 18 de julio?

• Revisa el horóscopo del viernes 17 de julio