CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: iniciará acciones audaces y generará un proyecto que traerá beneficios.
Amor: trabajará para no postergar una cita romántica y logrará momentos agradables.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará una buena idea y resolverá problemas que implican demasiados gastos.
Amor: un encuentro divertido generará momentos románticos plenos de calidez.
VIRGO (agosto 23-septiembre22)
Trabajo y negocios: un beneficio o ganancia demorada finalmente llegará y alivia los nervios.
Amor: tomará iniciativas para mejorar en lo sentimental y la armonía resurgirá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: el clima laboral mejora por su capacidad de persuasión para el éxito.
Amor: un viaje bien planeado será ideal para fortalecer la pareja y aumentar la calidez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: lo que parece una crisis será una oportunidad. Nuevo comienzo.
Amor: una situación inestable en la pareja comenzará a resolverse si se decide a dialogar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: la actividad crecerá y trae satisfacciones. Se avecina desafío.
Amor: un familiar tendrá actitudes negativas, pero no afectarán a la pareja.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: ante una situación compleja alguien vendrá con ayuda muy útil.
Amor: una serie de torpezas le convertirán en alguien encantador. Nuevo romance.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: cierta inestabilidad causará zozobra pero surgirá una nueva alternativa.
Amor: un momento de discordia en la pareja no empañará tanta demostración amorosa.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: gente poco idónea será un obstáculo que superará si se concentra.
Amor: un encuentro no será como lo espera pero si insiste, hallará una relación duradera.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO CUIDADOSA CON SENTIMIENTOS DE OTROS. SUS IMPULSOS SON ARRASADORES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 18 de julio?
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