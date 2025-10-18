Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que el entorno resistirá porque al principio no las comprenden.  

Amor: aún con dificultades, las cosas fluirán serenas en la pareja y con armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz causará divisiones pero poco a poco los convencerá.  

Amor: cierta circunstancia reflotará un conflicto que cree resuelto; necesitará dialogar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito con los negocios o proyectos y los beneficios comenzarán a llegar.  

Amor: su encanto será factor de seducción para alguien con quien ha tenido roces.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: invertirá un gran esfuerzo que será recompensado con resultados positivos.  

Amor: su afán por manejar la vida social generará discusiones; necesidad de escuchar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su experiencia en otra actividad ayudará a obtener resultados que asombrarán.  

Amor: una ex pareja podría convertirse en un dolor de cabeza pero la entenderá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: le llegará una información que cambiará las cosas en proyectos o negocios.  

Amor: la alegría le contagiará el deseo de conocer gente y tendrá éxito en encuentros. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará un colega con la habilidad técnica para mejorar los trabajos.  

Amor: su irresistible encanto estará activo y atraerá a alguien que le admira en secreto. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una búsqueda de personal le interesará y será propicio asistir.  

Amor: las dulces vivencias experimentadas reforzarán la solidez de la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los beneficios fluirán si no deja pasar la oportunidad que llega.  

Amor: la simpatía será la clave para comunicar novedades que parecen inquietantes.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como se espera pero algo positivo surgirá.  

Amor: pequeñas atenciones servirán para disipar un clima de tristeza en la pareja. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una situación exigirá de su creatividad para hallar virtudes en una falla.  

Amor: el clima de calidez permitirá imaginar una feliz relación y dulce vida en común.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una reunión será positiva en entendimiento para reforzar un proyecto audaz. 

Amor: resolverá temas pendientes y el fluir del afecto ya no tendrá obstáculos ni trabas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SUPERIOR AL PROMEDIO EN CAPACIDAD DE MANDO Y EJECUCIÓN DE PLANES.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 18 de octubre?

