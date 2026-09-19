Por Redacción EC
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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy , sábado 18 de setiembre.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: su entorno no colabora como lo desea pero les dará una atractiva motivación. 
  • Amor: se dejará llevar por las emociones y la armonía será difícil de encontrar. 
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: las actitudes rígidas no serán buena idea, necesitará tener mayor flexibilidad. 
  • Amor: la relación atraviesa momentos difíciles pero los superará con afecto. 
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: ideas poco confiables afectarán un negocio pero les hallará un giro exitoso. 
  • Amor: la excusa por falta de tiempo para compartir en pareja ya no funcionará, atención.
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  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: una sugerencia se convertirá en la oportunidad que le conducirá al éxito. 
  • Amor: alguien querrá dar consejos que nadie pidió, pero la pareja necesitará dialogar.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: alguien se tomará atribuciones que no le corresponden pero lo pondrá en su sitio.
  •  Amor: alguien del pasado insistirá en tener un encuentro pero no será buena idea.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: será acertado mostrar sus logros con beneficios ante gente que le ignora. 
  • Amor: se avecina el momento en el que disfrutará de la compañía de una bella persona. 
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: los trabajos o negocios crecerán más de lo planeado y con beneficios. 
  • Amor: será mala idea estar demasiado pendiente del teléfono en una primera cita.  
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: sus habilidades serán la clave para crecer, pero con cambios.
  • Amor: con cierta persona surgirá un sentimiento que sanará el pasado y creará el romance.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: un proyecto o negocio discontinuado será la clave del éxito.
  • Amor: algunas exigencias en la relación se diluirán ante un muro de indiferencia.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: ante cierta tarea, la rigidez no servirá, necesitará ser más flexible. 
  • Amor: alguna situación estimulará su sensibilidad y por eso se refugiará en la pareja.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: resolverá trabas y la situación se convertirá en una oportunidad.
  • Amor: la armonía comienza a crecer en la relación porque no provocará ciertos cambios. 
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: las metas parecerán estar lejos pero un giro tornará las cosas a su favor. 
  • Amor: los sentimientos circulan libres y permiten que la relación se afiance en la intimidad.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA Y OPTIMISTA. LE COMPLACE LLEVAR ALEGRÍA A SU ENTORNO. 
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, sábado 19 de setiembre?

Revisa el horóscopo del viernes 18 de setiembre 