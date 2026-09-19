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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , sábado 18 de setiembre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: su entorno no colabora como lo desea pero les dará una atractiva motivación.
- Amor: se dejará llevar por las emociones y la armonía será difícil de encontrar.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: las actitudes rígidas no serán buena idea, necesitará tener mayor flexibilidad.
- Amor: la relación atraviesa momentos difíciles pero los superará con afecto.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: ideas poco confiables afectarán un negocio pero les hallará un giro exitoso.
- Amor: la excusa por falta de tiempo para compartir en pareja ya no funcionará, atención.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: una sugerencia se convertirá en la oportunidad que le conducirá al éxito.
- Amor: alguien querrá dar consejos que nadie pidió, pero la pareja necesitará dialogar.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: alguien se tomará atribuciones que no le corresponden pero lo pondrá en su sitio.
- Amor: alguien del pasado insistirá en tener un encuentro pero no será buena idea.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: será acertado mostrar sus logros con beneficios ante gente que le ignora.
- Amor: se avecina el momento en el que disfrutará de la compañía de una bella persona.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: los trabajos o negocios crecerán más de lo planeado y con beneficios.
- Amor: será mala idea estar demasiado pendiente del teléfono en una primera cita.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: sus habilidades serán la clave para crecer, pero con cambios.
- Amor: con cierta persona surgirá un sentimiento que sanará el pasado y creará el romance.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: un proyecto o negocio discontinuado será la clave del éxito.
- Amor: algunas exigencias en la relación se diluirán ante un muro de indiferencia.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: ante cierta tarea, la rigidez no servirá, necesitará ser más flexible.
- Amor: alguna situación estimulará su sensibilidad y por eso se refugiará en la pareja.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: resolverá trabas y la situación se convertirá en una oportunidad.
- Amor: la armonía comienza a crecer en la relación porque no provocará ciertos cambios.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: las metas parecerán estar lejos pero un giro tornará las cosas a su favor.
- Amor: los sentimientos circulan libres y permiten que la relación se afiance en la intimidad.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA Y OPTIMISTA. LE COMPLACE LLEVAR ALEGRÍA A SU ENTORNO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, sábado 19 de setiembre?
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