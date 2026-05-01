Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: cambios en el ámbito laboral generarán tensión pero resultarán eficaces.
Amor: una propuesta a las apuradas podría hacer surgir altibajos en la relación; cuidado.
Trabajo y negocios: un proyecto se consolidará como el mejor que ha elaborado junto a su entorno.
Amor: alguna duda se disipará, la pareja estará fortalecida y pasan gratos momentos.
Trabajo y negocios: resolverá asuntos con audacia y genera un rumbo que nadie tuvo en cuenta.
Amor: su pareja sentirá cuánto le complacen los momentos íntimos con plena calidez.
Trabajo y negocios: estallará un conflicto por criterios opuestos pero habrá acercamiento.
Amor: una actitud obstinada no ayudará, pero le pedirán un mayor entendimiento.
Trabajo y negocios: personas influyentes no dudarán en tenerle en cuenta por sus permanentes logros.
Amor: disfrutará de momentos únicos, fuerte atracción, encanto mutuo y pleno deseo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: para cambiar de profesión o empleo, conviene ignorar cierta promesa.
Amor: la reconciliación que espera llegará si realiza las pequeñas atenciones que gustan.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su ánimo emprendedor dará impulso a un proyecto que cambia las cosas.
Amor: una persona amiga pasará la línea y se convertirá en inolvidable romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las metas logradas le permitirán hacer cambios en su vida material.
Amor: entenderá la relación amorosa de un modo que abrumará a su pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las cosas no parecen crecer pero el éxito le sorprenderá.
Amor: su dispersión alterará a supareja y la pondrá al borde del ataque de nervios.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: gente influyente entenderá que los cambios serán profundos.
Amor: una de sus actitudes no serán bien comprendidas en la relación y causan confusión.
Trabajo y negocios: tendrá una evaluación de su desempeño y el resultado será inesperado.
Amor: mal momento para soñar o idealizar a su pareja, mejor ver al otro tal cual es.
Trabajo y negocios: su intuición será la correcta y cierto negocio comenzará a dar beneficios.
Amor: su natural seducción alertará a una ex pareja y un viejo rencor surgirá de la nada.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTAGONISTA DE SU TIEMPO; AMA PROFESIONES A LAS QUE IMPRIME SU DINAMISMO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 2 de mayo?
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