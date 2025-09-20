Trabajo y negocios: tendrá lucidez para definir metas con claridad y generará mayor cooperación.
Amor: surgirán altibajos por actitudes marcadas por la indiferencia, atención.
Trabajo y negocios: ante cierto descontrol, se animará a retomar un camino que arregla el desorden.
Amor: el rencor tendrá que disiparse o la armonía de la pareja podría sufrir.
Trabajo y negocios: proyectos bien armados harán que ciertos problemas no empañen un negocio.
Amor: del encanto surgirán los ingredientes para vivir momentos de dulce calidez.
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para generar ideas y transformar en beneficios las pérdidas.
Amor: podrían surgir condiciones para que se produzca una pelea, pero lo superará.
Trabajo y negocios: le otorgarán mayores atribuciones porque su éxito se ve y no es pasado por alto.
Amor: alguien que parece distante querrá conocerle y acercarse por su gran encanto.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si intenta retomar un proyecto que está discontinuado, lo mejorará.
Amor: si deja de lado cierta rigidez, las relaciones pasarán a ser un asunto divertido.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: provocará un cambio que causará polémicas con gente entrometida.
Amor: le complacerá hacer atenciones a su pareja pero serán pasadas por alto; inquietud.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad para escuchar ideas estará muy activa; renovación.
Amor: se liberará de actitudes de apego con su pareja y tomará iniciativas divertidas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una oportunidad llega y es para no dejar que pase. Verá el éxito.
Amor: una relación ocasional podría no ser una buena idea, conviene meditarlo.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un acuerdo pactado para iniciar proyectos se pondrá en duda.
Amor: poseerá encanto y sólida confianza para atraer a alguien realmente especial.
Trabajo y negocios: considerará una nueva opción y los problemas quedarán resueltos.
Amor: los encuentros se cumplirán, así como los compromisos. Todo resultará favorable.
Trabajo y negocios: gente que generó problemas en el pasado, comenzará a darle su apoyo.
Amor: vivirá las cosas con la suficiente confianza y su alma gemela aparecerá de improviso.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESTIMULADA POR LOS DESAFÍOS. VENCE LAS DIFICULTADES CON GRAN HUMILDAD.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 20 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 20 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 19 de setiembre