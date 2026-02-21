Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero: pronósticos en el amor y trabajo

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:21

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: todo saldrá bien y no necesitará tomar atajos para alcanzar sus objetivos. 

Amor: momento de diálogo y perdón mutuo en la relación por errores en la vida cotidiana.

08:20

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para encarar trabajos complejos será destacada por el entorno. 

Amor: alguien querrá acercarse pero no será quien espera, aún así le sorprenderá.

08:20

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cambios oportunos se revelarán trascendentes. Negocios y proyectos fluyen. 

Amor: disfrutará de afinidad completa con la persona menos imaginada y habrá romance.

08:20

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien del entorno acercará una propuesta atractiva y le descubrirá su potencial. 

Amor: si deja de lado la timidez, su encanto será observado por alguien interesante.

08:18

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertas medidas podrían afectar su trabajo, pero serán un desafío que resolverá.  

Amor: favorable para los encuentros con gente divertida y lograr una cita romántica.

08:18

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios que le aseguran una mejor posición.  

Amor: una hermosa vivencia hará caer la excusa que impide que el romance avance.

08:17

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sacudirán la indiferencia de su entorno. 

Amor: llega invitación que le hará olvidar problemas y le llenará de expectativas románticas.

08:17

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: en encuentro de capacitación hallará al socio ideal para elaborar proyectos.  

Amor: una discusión en la pareja le recordará tiempos difíciles y ya no querrá ganar.

08:16

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: ciertas acciones no serán bien recibidas por la gente que coopera día a día.  

Amor: momento para aceptar errores y sanar una relación desgastada; todo fluirá.

08:16

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: negocios o proyectos podrían ser perjudicados si demora decisiones.  

Amor: un gesto en la pareja pondrá en evidencia que algunas cosas no están bien.

08:16

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para resolver reclamos y regularizar desvíos; todo avanzará.  

Amor: si deja fluir los gestos románticos, la calidez volverá renovada a la pareja.

08:15

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas en un negocio o proyecto, pero lo evitará a tiempo.  

Amor: ciertas vivencias generarán el clima para el despliegue de su encanto en la relación.

08:15

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CALMADA EN SUS RELACIONES AFECTIVAS PERO APASIONADA EN LA INTIMIDAD.

08:15

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 21 de febrero?

• Revisa aquí el horóscopo del viernes 20 de febrero

Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero: pronósticos en el amor y trabajo
Vida social

Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero: pronósticos en el amor y trabajo

Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal