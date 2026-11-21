10:20
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio. ¿Qué dice tu signo del viernes 20 de noviembre?
07:53
- ARIES (marzo 21- abril 20)
- Trabajo y negocios: las preocupaciones se disiparán, las trabas serán resueltas y las cosas avanzarán.
- Amor: una persona le despertará interés y querrá conocerla a fondo; le deslumbrará.
07:53
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: los proyectos o negocios tendrán un avance inesperado y los resultados se verán.
- Amor: alguien le despertará una gran curiosidad por la afinidad; habrá un encuentro.
07:52
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: percibirá señales alentadoras respecto del trabajo habitual y otros por venir.
- Amor: un malentendido no afectará la armonía de la pareja; la calidez aumentará.
07:52
- CANCER (junio 22-julio 23)
- Trabajo y negocios: el resultado de un proyecto nuevo será mejor de lo esperado y alcanzará el éxito.
- Amor: será buena idea disipar el mal humor y las tensiones en la pareja se aflojarán.
07:52
- LEO (julio 24-agosto 23)
- Trabajo y negocios: un proyecto audaz que otros dejan de lado será su próximo desafío y el éxito llegará.
- Amor: el optimismo para ver las cosas será la clave que levantará el ánimo en la pareja.
07:51
- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- Trabajo y negocios: sus méritos serán destacados por resolver lo que parece sin salida.
- Amor: un encuentro fortuito con la persona que le interesa facilitará el entendimiento.
07:50
- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: una sucesión de eventos positivos le prepararán para un nuevo desafío.
- Amor: se dará cuenta de que alguien que cree distante hace gestos de acercamiento.
07:50
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y el proyecto o negocio discreto tendrá avances.
- Amor: alguien del entorno quedará atraído por su encanto y querrá tener un encuentro.
07:49
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: con una iniciativa audaz resolverá un asunto que complica todo.
- Amor: la pareja disfrutará de vivencias inolvidables que construirán una nueva etapa.
07:49
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista que hará que aplique su talento.
- Amor: notará las agradables afinidades que tiene con alguien que desea conocer.
07:49
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: su creatividad será la clave para mejorar un resultado poco alentador.
- Amor: combatirá la rutina con iniciativas que rescatarán los momentos agradables.
07:48
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: ante críticas o comentarios adversos, responderá con cambios inesperados.
- Amor: momento para dejar de lado la timidez y permitir que su alma sensible se exprese.
07:48
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTUOSA Y MUY DEMOSTRATIVA EN LO COTIDIANO Y CON TODOS SUS AFECTOS.
07:47
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 20 de noviembre?
- • Revisa el horóscopo del jueves 19 de noviembre
Seguir temas