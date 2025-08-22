Trabajo y negocios: se liberará el camino de obstáculos y las metas quedarán a su alcance inmediato.
Amor: surgirán reproches en la relación porque se maneja por impulsos; se corregirá.
Trabajo y negocios: con entusiasmo dejará atrás las dificultades y además subsanará los errores.
Amor: el poder de su encanto impactará en alguien que querrá hablarle; romance.
Trabajo y negocios: llegará dinero extra que aliviará los problemas económicos. Beneficios.
Amor: la relación fluirá mejor cuando exprese los sentimientos más profundos.
Trabajo y negocios: surgirán las condiciones para que su proyecto sea seleccionado entre otros.
Amor: no será el momento para comunicar una decisión polémica en la relación.
Trabajo y negocios: surgirán facilidades para un proyecto bien hecho y su visión será exitosa.
Amor: deseará una relación estable pero no ocurrirá de inmediato; conocerá nueva gente.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la abundancia de ideas prepararán el camino para un proyecto genial.
Amor: roces en la pareja indicarán que los sentimientos que cree perdidos se expresan.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: sin vueltas, enfrentará a los problemas complejos con fuerte coraje.
Amor: podría recibir críticas por actitudes de indiferencia; habrá algo para trabajar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sus habilidades facilitarán las cosas en áreas complicadas.
Amor: su fuerte encanto hará que su pareja quiera prolongar los cálidos momentos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una propuesta le desafiará a afinar su capacidad con éxito.
Amor: le surgirán sentimientos confundidos y le asaltarán dudas, pero se aclararán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: será convocado por un equipo habituado a alcanzar metas.
Amor: momento para no ahorrar la expresión de los sentimientos guardados en la pareja.
Trabajo y negocios: se avecina un tiempo de cambios pero querrá que no afecten su esfuerzo.
Amor: los conflictos se disiparán al compartir ideales en común; el romance crecerá.
Trabajos y negocios: momento favorable para iniciar las tareas más complicadas y hacerlo bien.
Amor: su poder de seducción captará la atención de alguien especial; romance.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA AGASAJAR Y HACER REGALOS A SUS AMIGOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 23 de agosto?
