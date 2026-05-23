Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:59

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas avanzarán sin trabas y con episodios de buena fortuna que ayudarán. 

Amor: se avecina el momento para comprometerse en una relación que crece día tras día.

07:59

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: respuestas creativas surgirán y resolverán asuntos pendientes o urgentes. 

Amor: momento para trabajar en la pareja con el aburrimiento y generar nuevas iniciativas.

07:59

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su trabajo será bien evaluado y gente influyente le encomendará algo nuevo. 

Amor: con fuerte simpatía vencerá las barreras de alguien agradable en nueva relación.

07:59

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una meta estará a su alcance antes de un plazo y el optimismo crecerá. 

Amor: momento en la pareja para no subestimar las ideas del otro, sería un terrible error.

07:58

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá las consecuencias de una mala decisión.

Amor: las discusiones que se reiteran provocarán actitudes que harán menguar la calidez.

07:57

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los errores que provocan otros comenzarán a generar dificultades. 

Amor: en pareja o nueva relación visitarán un lugar de ensueño y la calidez fluirá libre.

07:57

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no será buena idea discutir con gente influyente pero su idea ganará. 

Amor: tomará decisiones sin consultar y habrá discusiones en la pareja pero las evitará si dialoga.

07:57

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una decisión a tiempo dará inicio a un ciclo de prosperidad. 

Amor: su encanto impactará en el entorno pero sabrá inclinarse por la persona más interesante.

07:57

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: podrían surgir fallas que sugieren que debe cambiar de rumbo. 

Amor: cierta iniciativa en la relación generará rechazo pero tendrá creatividad.

07:56

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: necesitará firmeza para resolver asuntos que no pueden esperar. 

Amor: se conjugarán circunstancias y se producirá el encuentro que espera hace tiempo.

07:56

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para ocuparse de asuntos legales y tener resultados favorables. 

Amor: hará bien en no dar más vueltas y decidirse a generar el encuentro que ansía.

07:55

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un asunto complicado podría empeorar pero tendrá solidez para resolverlo. 

Amor: dejará de lado la timidez y querrá que su atractivo sea la charla o la imagen.

07:55

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. POR ESA RAZÓN, SIEMPRE QUIERE ESTAR EN LOS PRIMEROS LUGARES.

07:55

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 23 de mayo?

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