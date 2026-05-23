Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: las cosas avanzarán sin trabas y con episodios de buena fortuna que ayudarán.
Amor: se avecina el momento para comprometerse en una relación que crece día tras día.
Trabajo y negocios: respuestas creativas surgirán y resolverán asuntos pendientes o urgentes.
Amor: momento para trabajar en la pareja con el aburrimiento y generar nuevas iniciativas.
Trabajo y negocios: su trabajo será bien evaluado y gente influyente le encomendará algo nuevo.
Amor: con fuerte simpatía vencerá las barreras de alguien agradable en nueva relación.
Trabajo y negocios: una meta estará a su alcance antes de un plazo y el optimismo crecerá.
Amor: momento en la pareja para no subestimar las ideas del otro, sería un terrible error.
Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá las consecuencias de una mala decisión.
Amor: las discusiones que se reiteran provocarán actitudes que harán menguar la calidez.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los errores que provocan otros comenzarán a generar dificultades.
Amor: en pareja o nueva relación visitarán un lugar de ensueño y la calidez fluirá libre.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: no será buena idea discutir con gente influyente pero su idea ganará.
Amor: tomará decisiones sin consultar y habrá discusiones en la pareja pero las evitará si dialoga.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una decisión a tiempo dará inicio a un ciclo de prosperidad.
Amor: su encanto impactará en el entorno pero sabrá inclinarse por la persona más interesante.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: podrían surgir fallas que sugieren que debe cambiar de rumbo.
Amor: cierta iniciativa en la relación generará rechazo pero tendrá creatividad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: necesitará firmeza para resolver asuntos que no pueden esperar.
Amor: se conjugarán circunstancias y se producirá el encuentro que espera hace tiempo.
Trabajo y negocios: momento para ocuparse de asuntos legales y tener resultados favorables.
Amor: hará bien en no dar más vueltas y decidirse a generar el encuentro que ansía.
Trabajo y negocios: un asunto complicado podría empeorar pero tendrá solidez para resolverlo.
Amor: dejará de lado la timidez y querrá que su atractivo sea la charla o la imagen.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. POR ESA RAZÓN, SIEMPRE QUIERE ESTAR EN LOS PRIMEROS LUGARES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 23 de mayo?
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