Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: mira las predicciones en el amor

Trabajo y negocios: momento propicio para comprar o alquilar elementos valiosos para un proyecto.
Amor: dejará atrás los roces en la pareja con pequeñas atenciones y escucha activa.
Trabajo y negocios: el entorno cooperará para alcanzar sus metas y un colega se destacará.
Amor: una ex pareja insistirá con reclamos pero en realidad querrá otra cosa.
Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios necesarios para su proyecto.
Amor: será buena idea renovar aquellos acuerdos que han sufrido desgaste en la pareja.
Trabajo y negocios: posibles altibajos económicos pero sin pérdidas. Será una señal para estar alerta.
Amor: un encuentro fortuito aliviará las penas y alegrará el corazón; romance.
Trabajo y negocios: llegarán colegas y personas de su entorno que no le gustan pero se entenderán.
Amor: la necesidad de muestras de afecto será reclamada y no tendrá indiferencia.
VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)
Trabajo y negocios: el buen gusto en un proyecto será vital para los próximos eventos.
Amor: un estado de sospecha no será saludable mantener; la sinceridad lo disipará.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: cambios inesperados en lo económico podrían perjudicar la actividad.
Amor: en la pareja tomará la iniciativa para librarse de un personaje nefasto.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: despertará una vieja vocación al visitar a personas del pasado.
Amor: una armoniosa intimidad afianzará los aspectos comunicativos en la pareja.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un logro inesperado despertarán una fuerte habilidad.
Amor: una agradable persona le invitará a un lugar soñado; el romance se avecina.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: por ciertas señales en el horizonte, se animará a un nuevo empleo.
Amor: surgirá problema afectivo pero se resolverá si deja de lado su obstinación.
Trabajo y negocios: insistirá con un entorno algo indiferente pero cumplirá con las metas.
Amor: será mala idea discutir con su pareja si está muy sensible, mejor salir a divertirse.
Trabajo y negocios: un informe de gente influyente le ayudará a ver los logros que ha obtenido.
Amor: el éxito al entablar relaciones le predispone a invitaciones y citas románticas.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA INTERESADA EN PROFESIONES QUE FACILITAN EL ACCESO AL PODER Y AL DINERO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 24 de enero?
