Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: mira las predicciones en el amor

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del sábado 24 de enero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del sábado 24 de enero del 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
23:57

ARIES (marzo21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para comprar o alquilar elementos valiosos para un proyecto. 

Amor: dejará atrás los roces en la pareja con pequeñas atenciones y escucha activa.

23:57

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno cooperará para alcanzar sus metas y un colega se destacará.  

Amor: una ex pareja insistirá con reclamos pero en realidad querrá otra cosa.

23:56

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios necesarios para su proyecto.  

Amor: será buena idea renovar aquellos acuerdos que han sufrido desgaste en la pareja.

23:56

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: posibles altibajos económicos pero sin pérdidas. Será una señal para estar alerta.

Amor: un encuentro fortuito aliviará las penas y alegrará el corazón; romance.

23:56

LEO (julio 24-Agosto23)

Trabajo y negocios: llegarán colegas y personas de su entorno que no le gustan pero se entenderán. 

Amor: la necesidad de muestras de afecto será reclamada y no tendrá indiferencia.

23:55

VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)

Trabajo y negocios: el buen gusto en un proyecto será vital para los próximos eventos.  

Amor: un estado de sospecha no será saludable mantener; la sinceridad lo disipará.

23:54

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: cambios inesperados en lo económico podrían perjudicar la actividad. 

Amor: en la pareja tomará la iniciativa para librarse de un personaje nefasto.

23:54

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: despertará una vieja vocación al visitar a personas del pasado.  

Amor: una armoniosa intimidad afianzará los aspectos comunicativos en la pareja. 

23:54

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un logro inesperado despertarán una fuerte habilidad.  

Amor: una agradable persona le invitará a un lugar soñado; el romance se avecina.

23:53

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: por ciertas señales en el horizonte, se animará a un nuevo empleo.  

Amor: surgirá problema afectivo pero se resolverá si deja de lado su obstinación.

23:53

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: insistirá con un entorno algo indiferente pero cumplirá con las metas.  

Amor: será mala idea discutir con su pareja si está muy sensible, mejor salir a divertirse.

23:52

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un informe de gente influyente le ayudará a ver los logros que ha obtenido. 

Amor: el éxito al entablar relaciones le predispone a invitaciones y citas románticas.      

23:52

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA INTERESADA EN PROFESIONES QUE FACILITAN EL ACCESO AL PODER Y AL DINERO.

23:52

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 24 de enero?

• Revisa aquí el horóscopo del viernes 23 de enero 

Horóscopo de hoy, 24 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 24 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: mira las predicciones en el amor
Vida social

Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: mira las predicciones en el amor

Horóscopo de hoy viernes 23 de enero: cuáles son las predicciones según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy viernes 23 de enero: cuáles son las predicciones según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero: Lee aquí las predicciones para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero: Lee aquí las predicciones para tu signo