23:05
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que llenarán de entusiasmo al entorno y afianzarán la confianza.
- • Amor: circunstancias fortuitas facilitarán un encuentro que derivará en romance.
23:04
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: tomará las riendas en un negocio o proyecto que parece estancado y todo cambiará.
- • Amor: si no reitera errores, habrá hermosos momentos y un feliz desenlace.
23:04
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: el camino del éxito podría verse empañado por descuidos y poca cooperación.
- • Amor: su encanto se destacará entre mucha gente y alguien se acercará con una propuesta.
23:03
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: logrará dirigir el esfuerzo con inteligencia y los resultados no se harán esperar.
- • Amor: alguna actitud impulsiva generará discusiones que evitará resolviendo las cosas.
23:03
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: su capacidad para encarar proyectos audaces será elogiada por gente influyente.
- • Amor: una relación del pasado insistirá por un encuentro reparador pero ya será tarde.
23:02
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: un pequeño proyecto se convertirá en la clave para una actividad exitosa.
- • Amor: verá las cosas con optimismo y querrá salir a divertirse; posible romance.
23:02
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: momento para mostrar su habilidad y resolver una situación complicada.
- • Amor: su fuerte encanto estará muy activo y no será pasado por alto por cierta persona.
23:01
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: hallará los colegas o socios perfectos para un proyecto con potencial.
- • Amor: crecerá la afinidad con la persona menos imaginada y un romance se concretará.
23:01
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: los gastos en exceso podrían afectar el esfuerzo invertido.
- • Amor: un asunto poco agradable no llegará a afectar a la pareja por su carácter optimista.
23:01
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: una iniciativa no resultará como se espera pero tendrá algo positivo.
- • Amor: una situación confusa en la pareja le pondrá en alerta, pero todo se aclarará.
23:00
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: con creatividad, logrará que un proyecto estancado muestre sólido avance.
- • Amor: la vida en común mejorará y permitirá pensar en planes que pertenecen al futuro.
23:00
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: una reunión será el punto de partida para iniciar un anunciado proyecto.
- • Amor: en la pareja se resolverán esos temas incómodos que impiden que fluya la calidez.
23:00
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SUPERIOR AL PROMEDIO EN CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y CONCRECIÓN DE METAS.
22:59
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