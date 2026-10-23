Por Redacción EC
23:05
  • ARIES (marzo 21-abril 20) 

  • Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que llenarán de entusiasmo al entorno y afianzarán la confianza.
  • Amor: circunstancias fortuitas facilitarán un encuentro que derivará en romance.
23:04
  • TAURO (abril 21-mayo 20) 

  • Trabajo y negocios: tomará las riendas en un negocio o proyecto que parece estancado y todo cambiará.
  • Amor: si no reitera errores, habrá hermosos momentos y un feliz desenlace.
23:04
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: el camino del éxito podría verse empañado por descuidos y poca cooperación.
  • Amor: su encanto se destacará entre mucha gente y alguien se acercará con una propuesta.
23:03
  • CÁNCER (junio 22-julio 22) 

  • Trabajo y negocios: logrará dirigir el esfuerzo con inteligencia y los resultados no se harán esperar.
  • Amor: alguna actitud impulsiva generará discusiones que evitará resolviendo las cosas.
23:03
  • LEO (julio 23-agosto 22) 

  • Trabajo y negocios: su capacidad para encarar proyectos audaces será elogiada por gente influyente.
  • Amor: una relación del pasado insistirá por un encuentro reparador pero ya será tarde.
23:02
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

  • Trabajo y negocios: un pequeño proyecto se convertirá en la clave para una actividad exitosa.
  • Amor: verá las cosas con optimismo y querrá salir a divertirse; posible romance.
23:02
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

  • Trabajo y negocios: momento para mostrar su habilidad y resolver una situación complicada.
  • Amor: su fuerte encanto estará muy activo y no será pasado por alto por cierta persona.
23:01
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

  • Trabajo y negocios: hallará los colegas o socios perfectos para un proyecto con potencial.
  • Amor: crecerá la afinidad con la persona menos imaginada y un romance se concretará.
23:01
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios: los gastos en exceso podrían afectar el esfuerzo invertido.
  • Amor: un asunto poco agradable no llegará a afectar a la pareja por su carácter optimista.
23:01
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: una iniciativa no resultará como se espera pero tendrá algo positivo.
  • Amor: una situación confusa en la pareja le pondrá en alerta, pero todo se aclarará.
23:00
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

  • • Trabajo y negocios: con creatividad, logrará que un proyecto estancado muestre sólido avance.
  • • Amor: la vida en común mejorará y permitirá pensar en planes que pertenecen al futuro.
23:00
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

  • Trabajo y negocios: una reunión será el punto de partida para iniciar un anunciado proyecto.
  • Amor: en la pareja se resolverán esos temas incómodos que impiden que fluya la calidez.
23:00
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SUPERIOR AL PROMEDIO EN CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y CONCRECIÓN DE METAS.
22:59

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 24 de octubre?

• Revisa el horóscopo del viernes 23 de octubre

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?