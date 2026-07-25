Por Redacción EC
08:06

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán errores que retrasan el avance de los proyectos pero los resolverá. 

Amor: alguna opinión se tomará como una exigencia en la relación pero todo será aclarado.

08:06

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: estará conforme con los planes pero habrá algo que no le termina de convencer. 

Amor: se pondrá de acuerdo en temas que están postergados y las cosas mejorarán.

08:06

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las fallas se sumarán y crearán desajustes pero las resolverá con iniciativas. 

Amor: descubrirá que alguien en el que ha depositado confianza es su admirador anónimo.

08:06

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el esfuerzo tendrá recompensa y el trabajo o proyecto comenzará a dar beneficios. 

Amor: los anhelos de su pareja serán cumplidos por su actitud amorosa y comprensiva.

08:05

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: retomará iniciativas basadas en lo simple y los planes darán buen resultado. 

Amor: en la pareja se insistirá con un tema que no está bien conversado y será un alivio.

08:05

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: más pedidos y consultas mostrarán que el negocio está fortalecido. 

Amor: momento para revisar los sentimientos, alguien del pasado se verá irresistible.

08:05

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones difíciles de manejar pero será hábil y resolverá. 

Amor: insistirá con que le expresen el compromiso pero tendrá paciencia.

08:05

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su pedido por un beneficio mayor será considerada positivamente.

Amor: comenzará una relación distinta a cualquier otra del pasado; será algo nuevo.

08:05

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no será momento para actuar en todo, conviene revisar las cosas. 

Amor: malentendidos o altibajos harán surgir la necesidad de dialogar con sinceridad.

08:04

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: organizará mejor el tiempo y las metas más deseadas se alcanzarán. 

Amor: de manera ingeniosa conseguirá acercarse a alguien que parece distante.

08:04

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para que cuestiones personales no afecten los trabajos. 

Amor: surgirán dudas con poco fundamento que podrían dañar la armonía de la pareja.

08:04

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente al que no se le da importancia podría ser un problema. 

Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona introvertida que quiere conocerle.

08:04

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08:03

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 25 de julio?

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