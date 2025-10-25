10:17
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre.
10:16
- Trabajo y negocios: aplicando mayor empuje para reflotar proyectos o negocios, todo mejorará.
- Amor: una relación nueva podría impactar en su vida como nadie lo hizo antes.
10:15
- Trabajo y negocios: cierta gente cometerá errores y creará problemas, pero con carácter resolverá.
- Amor: conocerá a alguien que atrapará su corazón y no querrá separarse más.
10:13
- Trabajo y negocios: actividades con altibajos, pero tomará iniciativas que le conducirán al éxito.
- Amor: un clima de plena calidez disipará la tensión y unirá a la pareja en lo íntimo.
10:11
- Trabajo y negocios: cierta inestabilidad le creará dudas ante un nuevo proyecto pero lo hará bien.
- Amor: en la pareja se avecinan cambios drásticos que exigirán respuestas adultas.
10:10
- Trabajo y negocios: finalmente podrá terminar con asuntos pendientes y avanzar con algo nuevo.
- Amor: algún rasgo de su carácter causará reproches y críticas; momento para dialogar.
10:09
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: gente influyente definirá qué proyectos importan y será beneficiado.
- Amor: su encanto llamará la atención de la persona menos imaginada; posible romance.
10:08
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: las dificultades alterarán los planes, pero lo pensará bien y resolverá.
- Amor: alguien querrá conocerle pero tendrá en mente a otra persona; desenlace romántico.
10:07
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: un desacuerdo podría perjudicar los negocios, pero acercará posiciones.
- Amor: su carácter pondrá a salvo la privacidad y generará un nuevo comienzo.
10:05
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: momento favorable para nuevos planes y cambios de rumbo.
- Amor: la confianza crecerá y renovará el encanto; el romance saldrá fortalecido.
10:03
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: el colega menos imaginado ayudará y el proyecto será factible.
- Amor: le expresarán sentimientos tan sólidos que será buena idea tomarlos en cuenta.
10:02
- Trabajo y negocios: si aplica un plan drástico todo se arreglará y se renovarán proyectos.
- Amor: un encuentro fortuito pondrá en su camino a alguien que percibirá irresistible.
10:01
- Trabajo y negocios: una situación complicada afectará su equilibrio pero evitará una crisis.
- Amor: una mirada dirá todo lo que espera y el momento para una cita romántica, llega.
09:59
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A NO ESCUCHAR SUGERENCIAS PERO DE CARACTER ENAMORADIZO.
09:54
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 25 de octubre?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 24 de octubre
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 25 de octubre?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 24 de octubre