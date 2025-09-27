Redacción EC
07:54

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: litigios o pleitos tendrán resultado favorable y le darán sustento a su proyecto.  

Amor: un secreto dejará de serlo y una propuesta ilusionará a alguien que se acercará.

07:53

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: novedades que entusiasman en proyectos de desarrollo económico; habrá éxitos.  

Amor: si trae las tensiones laborales a la pareja, afectará la armonía, cuidado.

07:53

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sumará servicios y productos nuevos. El proyecto comenzará a dar frutos.  

Amor: dejará atrás malas vivencias del pasado y deseará constituir una nueva relación.

07:53

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegarán apoyos para un nuevo proyecto y descubrirá aliados inesperados.  

Amor: con una vida social intensa, habrá mensajes, invitaciones y encuentros soñados. 

07:52

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se concretará un esperado evento de negocios y sentirá fuerte confianza en crecer.  

Amor: no será buena idea tratar con una ex pareja, algún viejo conflicto podría resurgir.

07:51

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si dedica mucho tiempo a su proyecto, los resultados se verán de inmediato.  

Amor: la tensión del afuera le causará molestias en la relación, necesitará relajarse.  

07:51

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán a terminar con asuntos que requieren precisión.  

Amor: el encanto de su pareja será el estímulo que renovará el fuerte deseo de calidez. 

07:50

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguien del entorno podría cometer errores complicados; atención.  

Amor: en la pareja surgirán reclamos que se querrán resolver pero no alcanzará.

07:50

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para la hacer acuerdos o contratos favorables.  

Amor: si deja de lado el idealizar las virtudes de su pareja; verá las cosas tal como son.

07:50

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: buena fortuna; surgirá proyecto con beneficio importante.  

Amor: las cosas parecerán estar bien pero la rutina molestará y no es para dejarlo pasar.

07:49

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá fuerte creatividad, alumbrará ideas que pronto podrá concretar.  

Amor: un acuerdo audaz en la pareja permitirá disfrutar a pleno de lo íntimo.

07:49

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: pergeñará una idea para crecer en lo material pero tardará en concretarla.  

Amor: un exceso de compañerismo podría resentir la expresión de gestos con calidez.

07:48

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y DESPIERTA. LE INTERESA LO ÚLTIMO SOBRE EL ARTE Y LA CIENCIA.

07:46

