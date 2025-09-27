Trabajo y negocios: litigios o pleitos tendrán resultado favorable y le darán sustento a su proyecto.
Amor: un secreto dejará de serlo y una propuesta ilusionará a alguien que se acercará.
Trabajo y negocios: novedades que entusiasman en proyectos de desarrollo económico; habrá éxitos.
Amor: si trae las tensiones laborales a la pareja, afectará la armonía, cuidado.
Trabajo y negocios: sumará servicios y productos nuevos. El proyecto comenzará a dar frutos.
Amor: dejará atrás malas vivencias del pasado y deseará constituir una nueva relación.
Trabajo y negocios: llegarán apoyos para un nuevo proyecto y descubrirá aliados inesperados.
Amor: con una vida social intensa, habrá mensajes, invitaciones y encuentros soñados.
Trabajo y negocios: se concretará un esperado evento de negocios y sentirá fuerte confianza en crecer.
Amor: no será buena idea tratar con una ex pareja, algún viejo conflicto podría resurgir.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si dedica mucho tiempo a su proyecto, los resultados se verán de inmediato.
Amor: la tensión del afuera le causará molestias en la relación, necesitará relajarse.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán a terminar con asuntos que requieren precisión.
Amor: el encanto de su pareja será el estímulo que renovará el fuerte deseo de calidez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien del entorno podría cometer errores complicados; atención.
Amor: en la pareja surgirán reclamos que se querrán resolver pero no alcanzará.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para la hacer acuerdos o contratos favorables.
Amor: si deja de lado el idealizar las virtudes de su pareja; verá las cosas tal como son.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: buena fortuna; surgirá proyecto con beneficio importante.
Amor: las cosas parecerán estar bien pero la rutina molestará y no es para dejarlo pasar.
Trabajo y negocios: tendrá fuerte creatividad, alumbrará ideas que pronto podrá concretar.
Amor: un acuerdo audaz en la pareja permitirá disfrutar a pleno de lo íntimo.
Trabajo y negocios: pergeñará una idea para crecer en lo material pero tardará en concretarla.
Amor: un exceso de compañerismo podría resentir la expresión de gestos con calidez.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y DESPIERTA. LE INTERESA LO ÚLTIMO SOBRE EL ARTE Y LA CIENCIA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 27 de setiembre?
