ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que si los estudia y maneja con cuidado, serán positivos.  

Amor: surgirán dulces momentos en un encuentro fortuito con alguien de gran encanto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aún con alguna falla, el camino al éxito estará firme. Gente influyente llamará.  

Amor: en la pareja tendrán lugar iniciativas audaces que harán crecer la seducción.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará el lugar de un colega ausente y mostrará su talento; será reconocido.  

Amor: con grandes expectativas, la posibilidad de una nueva pareja se realizará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien importante le llamará para darle excelentes noticias. Nuevo proyecto.  

Amor: le tomará por sorpresa una confesión poco agradable pero que querrá escuchar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá oposición a un proyecto y tendrá que reconsiderar el rumbo adoptado.  

Amor: su fuerte encanto encenderá en la pareja esa calidez que hace brillar la intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un informe negativo provocará cierto revuelo, pero lo remontarán.  

Amor: su encanto no pasará desapercibido por alguien que quedará impactado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un nuevo problema trabará la tarea pero lo revertirá con calma.  

Amor: un estado de permanente duda, dañará la pareja y obligará al diálogo sincero.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una conducta impulsiva no servirá para enmendar errores.  

Amor: una interesante persona de su entorno le hará una propuesta difícil de resistir.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el optimismo será la clave del éxito de un negocio o proyecto.  

Amor: al conocer un ambiente nuevo descubrirá las afinidades que facilitarán el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto presentará ventajas y también riesgos.  

Amor: alguien del entorno le presentará a una especial persona y se enamorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: al tener los pies sobre la tierra dejará de lado una propuesta fantasiosa.  

Amor: de la persona menos imaginada vendrá la invitación que aceptará sin dudar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar cambios y tomar iniciativas audaces.  

Amor: si deja atrás un estado de dudas y culpas, la relación comenzará a mejorar.  

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LA INVESTIGACIÓN PERO TAMBIÉN SE DESTACA EN LOS DEPORTES.

