Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: se avecinan cambios que si los estudia y maneja con cuidado, serán positivos.
Amor: surgirán dulces momentos en un encuentro fortuito con alguien de gran encanto.
Trabajo y negocios: aún con alguna falla, el camino al éxito estará firme. Gente influyente llamará.
Amor: en la pareja tendrán lugar iniciativas audaces que harán crecer la seducción.
Trabajo y negocios: tomará el lugar de un colega ausente y mostrará su talento; será reconocido.
Amor: con grandes expectativas, la posibilidad de una nueva pareja se realizará.
Trabajo y negocios: alguien importante le llamará para darle excelentes noticias. Nuevo proyecto.
Amor: le tomará por sorpresa una confesión poco agradable pero que querrá escuchar.
Trabajo y negocios: surgirá oposición a un proyecto y tendrá que reconsiderar el rumbo adoptado.
Amor: su fuerte encanto encenderá en la pareja esa calidez que hace brillar la intimidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un informe negativo provocará cierto revuelo, pero lo remontarán.
Amor: su encanto no pasará desapercibido por alguien que quedará impactado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un nuevo problema trabará la tarea pero lo revertirá con calma.
Amor: un estado de permanente duda, dañará la pareja y obligará al diálogo sincero.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una conducta impulsiva no servirá para enmendar errores.
Amor: una interesante persona de su entorno le hará una propuesta difícil de resistir.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el optimismo será la clave del éxito de un negocio o proyecto.
Amor: al conocer un ambiente nuevo descubrirá las afinidades que facilitarán el romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto presentará ventajas y también riesgos.
Amor: alguien del entorno le presentará a una especial persona y se enamorará.
Trabajo y negocios: al tener los pies sobre la tierra dejará de lado una propuesta fantasiosa.
Amor: de la persona menos imaginada vendrá la invitación que aceptará sin dudar.
Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar cambios y tomar iniciativas audaces.
Amor: si deja atrás un estado de dudas y culpas, la relación comenzará a mejorar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LA INVESTIGACIÓN PERO TAMBIÉN SE DESTACA EN LOS DEPORTES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 28 de febrero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 28 de febrero?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 27 de febrero