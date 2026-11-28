02:33
- ARIES (marzo 21- abril 20)
- Trabajo y negocios: no tendrá problemas en cambiar de rumbo e iniciar una etapa plena de logros.
- Amor: surgirán en la pareja las iniciativas que ayudan a crear momentos románticos.
02:32
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: alternarán errores y aciertos pero con la situación equilibrada; todo para mejorar.
- Amor: se darán circunstancias que crearán el encuentro con la persona más deseada.
02:32
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: nadie podrá criticar su trayectoria y sus méritos estarán a la vista.
- Amor: alguien quedará atraído por su encanto y creará las condiciones para un encuentro.
02:32
- CANCER (junio 22-julio 23)
- Trabajo y negocios: momento para revisar los cambios planeados para un buen proyecto.
- Amor: una confusión generada por terceros provocará conflictos que resolverá con afecto.
02:31
- LEO (julio 24-agosto 23)
- Trabajo y negocios: una situación complicada mostrará su rasgo más beligerante para resolver las cosas.
- Amor: conocerá a alguien en un encuentro fortuito y resultará ser su alma gemela.
02:31
- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas respecto de cierta gente del entorno que no coopera.
- Amor: advertirá las señales por las que un romance podría iniciar y pronto se confirmará.
02:31
- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: tomará las medidas inteligentes que evitarán retrasos o pérdidas.
- Amor: en un momento casual, no podrá sustraerse al encanto de una bella persona.
02:30
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Trabajo y negocios: su primera impresión de los proyectos será la que haga ganar a todos.
- Amor: se disiparán las dudas en la pareja y los momentos románticos se sucederán.
02:30
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: un negocio o proyecto ofrecerá beneficios antes de lo planeado.
- Amor: revertirá un momento difícil en la pareja si decide hablar con sinceridad.
02:30
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: las iniciativas serán favorables a los cambios que retoman los éxitos.
- Amor: disfrutará de inolvidables momentos en la pareja luego de hacer las paces.
02:29
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: un proyecto en el que ha puesto grandes esperanzas será el más destacado.
- Amor: una amable charla podría ser el comienzo de lo que podría ser un gran amor.
02:29
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: una propuesta laboral tendrá todo lo que quiere oír pero la estudiará bien.
- Amor: los desencuentros o altibajos en la pareja se disiparán tomando iniciativas audaces.
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