ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el momento es adecuado para prepararse, se avecina una buena oportunidad.
Amor: se restablecerá la armonía en la pareja por iniciativas y sugerencias audaces.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una dura decisión generará cierto rechazo, pero demostrará que es un acierto.
Amor: dejará atrás las actitudes de indiferencia y las cosas en la pareja mejorarán.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado comenzará a dar señales de éxito.
Amor: se dará cuenta de que su pareja a veces da motivos para sabotear la armonía.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para gestionar un aumento de ingresos o el beneficio postergado.
Amor: la pareja disfrutará de momentos de calidez y permite un nuevo comienzo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: no tendrá dudas, dejará atrás las viejas ideas y un nuevo proyecto sorprenderá.
Amor: una situación confusa inquietará a la relación, pero la armonía permanece.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: asumirá nuevas posiciones y conducirá el proyecto o negocio hacia el éxito.
Amor: por no reflexionar, criticará demasiado a su pareja y creará un conflicto.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: el entorno influyente elogiará su compromiso y hará una propuesta.
Amor: conocerá a una persona agradable y comprensiva de la que no querrá separarse.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causarán sorpresa pero generarán beneficios.
Amor: la pareja recuperará la calidez con actividades compartidas y mayor contacto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá en cuenta los detalles que otros ignoran y tendrá éxito.
Amor: podría sufrir desencanto pero hallará un confidente en la persona menos imaginada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su inspirado talento creará proyectos que serán muy elogiados.
Amor: se animará a dejar atrás la timidez y se relacionará con una persona irresistible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: creará las condiciones para que la cooperación crezca y asegure un proyecto.
Amor: habrá momentos inolvidables en la relación y permite un nuevo comienzo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna fortalecerá negocios, proyectos y nuevas ideas.
Amor: una respuesta impulsiva podría dañar la armonía, pero la calidez permanecerá.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA PERO SOCIABLE. AMA DESCUBRIR AFINIDADES Y HACER NUEVOS AMIGOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 29 de agosto?
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