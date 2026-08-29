Por Redacción EC
08:19

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el momento es adecuado para prepararse, se avecina una buena oportunidad. 

Amor: se restablecerá la armonía en la pareja por iniciativas y sugerencias audaces.

08:18

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una dura decisión generará cierto rechazo, pero demostrará que es un acierto. 

Amor: dejará atrás las actitudes de indiferencia y las cosas en la pareja mejorarán.

08:18

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado comenzará a dar señales de éxito. 

Amor: se dará cuenta de que su pareja a veces da motivos para sabotear la armonía.

08:18

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para gestionar un aumento de ingresos o el beneficio postergado. 

Amor: la pareja disfrutará de momentos de calidez y permite un nuevo comienzo.

08:18

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas, dejará atrás las viejas ideas y un nuevo proyecto sorprenderá. 

Amor: una situación confusa inquietará a la relación, pero la armonía permanece.

08:17

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: asumirá nuevas posiciones y conducirá el proyecto o negocio hacia el éxito. 

Amor: por no reflexionar, criticará demasiado a su pareja y creará un conflicto.

08:17

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el entorno influyente elogiará su compromiso y hará una propuesta. 

Amor: conocerá a una persona agradable y comprensiva de la que no querrá separarse.

08:17

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causarán sorpresa pero generarán beneficios. 

Amor: la pareja recuperará la calidez con actividades compartidas y mayor contacto.

08:16

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá en cuenta los detalles que otros ignoran y tendrá éxito. 

Amor: podría sufrir desencanto pero hallará un confidente en la persona menos imaginada.

08:16

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su inspirado talento creará proyectos que serán muy elogiados. 

Amor: se animará a dejar atrás la timidez y se relacionará con una persona irresistible.

08:16

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: creará las condiciones para que la cooperación crezca y asegure un proyecto. 

Amor: habrá momentos inolvidables en la relación y permite un nuevo comienzo.

08:15

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna fortalecerá negocios, proyectos y nuevas ideas. 

Amor: una respuesta impulsiva podría dañar la armonía, pero la calidez permanecerá.

08:15

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA PERO SOCIABLE. AMA DESCUBRIR AFINIDADES Y HACER NUEVOS AMIGOS.

08:15

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 29 de agosto?

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