ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: se arriesgará a hacer cambios y los resultados positivos no se hacen esperar. 

Amor: se dará la dinámica de una relación que finaliza y otra nueva que comienza.

04:50

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: un proyecto impactará por original y recibirá la admiración del entorno.  

Amor: con una bella persona surgirá una agradable afinidad; se avecina romance.

04:50

GEMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar metas con facilidad y mostrar su gran trabajo. 

Amor: momento para dejar de lado la dispersión y expresar mejor los sentimientos.

04:49

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: llega propuesta como para cambiar de empleo pero la estudiará bien.  

Amor: experimentará nostalgia por una relación pasada pero alguien nuevo le gustará.

04:49

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: ignorará una propuesta algo fantasiosa y decide insistir con su proyecto.  

Amor: saldrá con la intención de conocer a una persona para algo que no sea efímero. 

04:49

VIRGO (agosto24-sept.23)

Trabajo y negocios: su habilidad le llevará a obtener beneficios y reflotará un proyecto con éxito.  

Amor: surgirán discusiones que alterarán los ánimos pero llegarán a un acuerdo.

04:48

LIBRA (sept.24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento indicado para invertir en mejoras o reparaciones y preparar el éxito.  

Amor: tomará iniciativas para generar una cita agradable en un lugar divertido.

04:48

ESCORPIO (oct.23-nov22)

Trabajo y negocios: sufrirá de indecisión ante muchas opciones pero una de ellas será un acierto.  

Amor: si abre su corazón y acepta errores, se iniciará una etapa de plena armonía.

04:47

SAGITARIO (nov23-dic21)

Trabajo y negocios: el proyecto renovado creará un negocio que pronto mostrará cierto éxito.  

Amor: se disipará la tirantez y la intimidad ganará en entusiasmo; deseos cumplidos.

04:47

CAPRICORNIO (dic22-ene20)

Trabajo y negocios: escenarios económicos volátiles amenazan el negocio pero los superará.  

Amor: sentirá interés por alguien nuevo pero no percibirá indicios de reciprocidad.

04:46

ACUARIO (ene21-feb19)

Trabajo y negocios: llegará una inversión que permitirá planificar las actividades con mayor seguridad.  

Amor: con cierta persona tendrá un entendimiento que irá más allá de las palabras.

04:46

PISCIS (feb20-marzo20)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas que despejan dudas e inician cambios audaces.  

Amor: el encuentro fortuito con una agradable persona le hará vivir un feliz momento.

04:46

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA DE DIRIGIR SU MUNDO SIN INTERFERENCIAS Y REALIZAR SUS DESEOS.

04:46

