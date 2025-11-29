Trabajo y negocios: se arriesgará a hacer cambios y los resultados positivos no se hacen esperar.
Amor: se dará la dinámica de una relación que finaliza y otra nueva que comienza.
Trabajo y negocios: un proyecto impactará por original y recibirá la admiración del entorno.
Amor: con una bella persona surgirá una agradable afinidad; se avecina romance.
Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar metas con facilidad y mostrar su gran trabajo.
Amor: momento para dejar de lado la dispersión y expresar mejor los sentimientos.
Trabajo y negocios: llega propuesta como para cambiar de empleo pero la estudiará bien.
Amor: experimentará nostalgia por una relación pasada pero alguien nuevo le gustará.
Trabajo y negocios: ignorará una propuesta algo fantasiosa y decide insistir con su proyecto.
Amor: saldrá con la intención de conocer a una persona para algo que no sea efímero.
Trabajo y negocios: su habilidad le llevará a obtener beneficios y reflotará un proyecto con éxito.
Amor: surgirán discusiones que alterarán los ánimos pero llegarán a un acuerdo.
Trabajo y negocios: momento indicado para invertir en mejoras o reparaciones y preparar el éxito.
Amor: tomará iniciativas para generar una cita agradable en un lugar divertido.
Trabajo y negocios: sufrirá de indecisión ante muchas opciones pero una de ellas será un acierto.
Amor: si abre su corazón y acepta errores, se iniciará una etapa de plena armonía.
Trabajo y negocios: el proyecto renovado creará un negocio que pronto mostrará cierto éxito.
Amor: se disipará la tirantez y la intimidad ganará en entusiasmo; deseos cumplidos.
Trabajo y negocios: escenarios económicos volátiles amenazan el negocio pero los superará.
Amor: sentirá interés por alguien nuevo pero no percibirá indicios de reciprocidad.
Trabajo y negocios: llegará una inversión que permitirá planificar las actividades con mayor seguridad.
Amor: con cierta persona tendrá un entendimiento que irá más allá de las palabras.
Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas que despejan dudas e inician cambios audaces.
Amor: el encuentro fortuito con una agradable persona le hará vivir un feliz momento.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA DE DIRIGIR SU MUNDO SIN INTERFERENCIAS Y REALIZAR SUS DESEOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 29 de noviembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 29 de noviembre?
• Revisa aquí el horóscopo del viernes 28 de noviembre