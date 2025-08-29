Redacción EC
Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que resolverá con habilidad y no poco carácter; éxito resonante.  

Amor: le harán notar que muestra actitudes impulsivas, pero las revertirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: por su capacidad para concentrarse alcanzará esas metas que cree lejanas.  

Amor: su poder de seducción provocará interés en el entorno; posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios que alivian los problemas y provocarán esperadas mejoras.  

Amor: la relación fluirá mejor cuando comparta los sentimientos más profundos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán condiciones favorables para que su proyecto crezca; se avecina cambio.  

Amor: aunque crea que sus puntos de vista sean resistidos, la relación madurará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: habrá facilidades para el negocio que los demás no ven; sus ideas serán celebradas.  

Amor: su deseo por una relación estable superará el obstáculo más inesperado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la rutina y la falta de ideas cundirán, pero tendrá propuestas innovadoras.  

Amor: un encuentro fortuito será el disparador de sentimientos que cree perdidos. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para considerar con cuidado problemas de cierta complejidad.  

Amor: será objeto de críticas por una actitud extrovertida, pero resolverá con simpatía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia le facilitará las cosas en áreas de innovación. Éxito. 

Amor: crecerá la seducción y la pareja querrá prolongar los momentos íntimos. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: elaborará una propuesta que aportará ideas transformadoras.  

Amor: su corazón no tendrá dudas cuando le presenten a alguien interesante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: hará bien en sumarse a un equipo que se destaca por exitoso. 

Amor: al confiar sentimientos profundos llegará al corazón de alguien que le atrae.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para hacer cambios drásticos y derribar ciertos límites.  

Amor: cualquier malestar cederá al compartir tareas en común y el romance crecerá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajos y negocios: las tareas o proyectos que tienen plazo de entrega estarán favorecidos.  

Amor: con puro encanto logrará captar la atención de alguien que desea conocer.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA AGASAJAR Y HACER REGALOS A SUS AMIGOS.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 30 de agosto?

