Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que resolverá con habilidad y no poco carácter; éxito resonante.
Amor: le harán notar que muestra actitudes impulsivas, pero las revertirá.
Trabajo y negocios: por su capacidad para concentrarse alcanzará esas metas que cree lejanas.
Amor: su poder de seducción provocará interés en el entorno; posible romance.
Trabajo y negocios: llegarán beneficios que alivian los problemas y provocarán esperadas mejoras.
Amor: la relación fluirá mejor cuando comparta los sentimientos más profundos.
Trabajo y negocios: surgirán condiciones favorables para que su proyecto crezca; se avecina cambio.
Amor: aunque crea que sus puntos de vista sean resistidos, la relación madurará.
Trabajo y negocios: habrá facilidades para el negocio que los demás no ven; sus ideas serán celebradas.
Amor: su deseo por una relación estable superará el obstáculo más inesperado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la rutina y la falta de ideas cundirán, pero tendrá propuestas innovadoras.
Amor: un encuentro fortuito será el disparador de sentimientos que cree perdidos.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para considerar con cuidado problemas de cierta complejidad.
Amor: será objeto de críticas por una actitud extrovertida, pero resolverá con simpatía.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su experiencia le facilitará las cosas en áreas de innovación. Éxito.
Amor: crecerá la seducción y la pareja querrá prolongar los momentos íntimos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: elaborará una propuesta que aportará ideas transformadoras.
Amor: su corazón no tendrá dudas cuando le presenten a alguien interesante.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: hará bien en sumarse a un equipo que se destaca por exitoso.
Amor: al confiar sentimientos profundos llegará al corazón de alguien que le atrae.
Trabajo y negocios: momento para hacer cambios drásticos y derribar ciertos límites.
Amor: cualquier malestar cederá al compartir tareas en común y el romance crecerá.
Trabajos y negocios: las tareas o proyectos que tienen plazo de entrega estarán favorecidos.
Amor: con puro encanto logrará captar la atención de alguien que desea conocer.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA AGASAJAR Y HACER REGALOS A SUS AMIGOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 30 de agosto?
