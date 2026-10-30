23:46
- HOROSCOPO - SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2026
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: sus iniciativas serán criticadas pero el entorno verá que les lleva al éxito.
- Amor: se darán circunstancias por las que una relación nueva podría surgir en un encuentro.
23:46
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: una serie de eventos positivos indicarán que los proyectos mejoran y crecen.
- Amor: conocerá a alguien de fuerte encanto y querrá acercarse en un encuentro inolvidable.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: querrá detener cierto desorden y lo organizará a su modo; las cosas mejoran.
- Amor: el momento íntimo creará una atmósfera agradable que armoniza la relación.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: tomará las decisiones adecuadas que evitarán resultados difíciles de manejar.
- Amor: la relación iniciará una etapa de cambios que exigirán respuestas bien pensadas.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: los asuntos pendientes amenazan con detener el avance de los proyectos nuevos.
- Amor: algún rasgo de su carácter creará incomodidad en la pareja pero lo dialogará.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: gente influyente impulsará un reconocimiento a sus proyectos audaces.
- Amor: su irresistible encanto atraerá a la persona menos imaginada, pero lo disfrutará.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: las dificultades parecerán aumentar pero tendrá la clave para resolverlas.
- Amor: un admirador secreto se revelará del modo más inapropiado pero le gustará.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: diferencias entre colegas afectarán los negocios pero lo remontará.
- Amor: será mala idea insistir con actitudes obstinadas; la relación no lo necesita.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: un cambio parecerá que da problemas pero será favorable.
- Amor: las diferencias terminarán así como las confusiones; la calidez romántica crecerá.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: llegará la ayuda menos imaginada y se abrirá una oportunidad.
- Amor: alguien le expresará sentimientos largamente ocultos y un romance surgirá.
23:32
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: momento para actuar con la máxima racionalidad para que todo vuelva a fluir.
- Amor: una actividad en común le acercará a alguien de quien no querrá separarse.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: una situación complicará su economía pero lo resolverá de modo magistral.
- Amor: se producirá un encuentro mágico con una persona con la que vivirá un romance.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A MANDAR, NO ESCUCHA SUGERENCIAS Y ES MUY ENAMORADIZA.
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