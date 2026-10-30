Por Redacción EC
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  • HOROSCOPO - SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2026

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: sus iniciativas serán criticadas pero el entorno verá que les lleva al éxito.
  • Amor: se darán circunstancias por las que una relación nueva podría surgir en un encuentro.
23:46
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: una serie de eventos positivos indicarán que los proyectos mejoran y crecen. 
  • Amor: conocerá a alguien de fuerte encanto y querrá acercarse en un encuentro inolvidable.
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: querrá detener cierto desorden y lo organizará a su modo; las cosas mejoran. 
  • Amor: el momento íntimo creará una atmósfera agradable que armoniza la relación.
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  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: tomará las decisiones adecuadas que evitarán resultados difíciles de manejar.  
  • Amor: la relación iniciará una etapa de cambios que exigirán respuestas bien pensadas.
23:44
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: los asuntos pendientes amenazan con detener el avance de los proyectos nuevos. 
  • Amor: algún rasgo de su carácter creará incomodidad en la pareja pero lo dialogará.
23:44
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: gente influyente impulsará un reconocimiento a sus proyectos audaces. 
  • Amor: su irresistible encanto atraerá a la persona menos imaginada, pero lo disfrutará.
23:43
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: las dificultades parecerán aumentar pero tendrá la clave para resolverlas. 
  • Amor: un admirador secreto se revelará del modo más inapropiado pero le gustará.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: diferencias entre colegas afectarán los negocios pero lo remontará. 
  • Amor: será mala idea insistir con actitudes obstinadas; la relación no lo necesita.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: un cambio parecerá que da problemas pero será favorable. 
  • Amor: las diferencias terminarán así como las confusiones; la calidez romántica crecerá.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: llegará la ayuda menos imaginada y se abrirá una oportunidad. 
  • Amor: alguien le expresará sentimientos largamente ocultos y un romance surgirá.
23:32
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: momento para actuar con la máxima racionalidad para que todo vuelva a fluir. 
  • Amor: una actividad en común le acercará a alguien de quien no querrá separarse.
23:32
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: una situación complicará su economía pero lo resolverá de modo magistral.  
  • Amor: se producirá un encuentro mágico con una persona con la que vivirá un romance.

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23:31
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A MANDAR, NO ESCUCHA SUGERENCIAS Y ES MUY ENAMORADIZA. 
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, sábado 31 de octubre?

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Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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