Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
12:05

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, sábado 4 de abril.

08:58

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente influyente destacará su talento en la elaboración de proyectos. 

Amor: su impulsividad alterará la dinámica de la pareja, pero lo revertirá rápidamente.

08:58

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: promoverá cambios que podrían atrasar las tareas pero las ventajas serán positivas. 

Amor: tomará la iniciativa y se verá con una bella persona; todo resultará bien.

08:57

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se moverá con rapidez y resolverá asuntos convertidos en obstáculos.  

Amor: un momento íntimo derivará en una cálida situación romántica que cambia todo.

08:57

CANCER (junio 22-julio22)

Trabajo y negocios: gente que apoya sus planes se demorará en participar y podría perjudicarle. 

Amor: una actitud de su pareja le tomará por sorpresa pero al final lo disfrutará.

08:56

LEO (Julio 23-agosto22)

Trabajo y negocios: alguien querrá arrebatarle el éxito, pero no podrá hacerlo por ser tan ineficiente. 

Amor: no será justo que su pareja se ocupe de todo, pero con un regalo la agasajará.

08:56

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Trabajo y negocios: no será oportuno criticar a quienes arriesgan negocios o idean proyectos.  

Amor: con menos rigidez, la pareja estará mejor y así podrán divertirse con amigos.

08:55

LIBRA (septiembre23-octubre22) 

Trabajo y negocios: una seguidilla de éxitos disiparán las dudas y crecerá la confianza.  

Amor: no necesita una relación problemática sino despertar y amarse con intensidad.

08:55

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se interesará en proyectos nuevos que atraerán beneficios.  

Amor: disfrutará de armonía plena y calidez intensa; la pareja estará bien, madurando.

08:54

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llegan resultados excelentes en negocios o proyectos y todo crecerá.  

Amor: idealizar a la pareja no le hará bien; podría haber momentos de desencanto.

08:54

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: comenzará una nueva actividad que le llenará de entusiasmo.  

Amor: dejará de lado lo rutinario y se animará a participar de encuentros divertidos.

08:52

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Trabajo y negocios: alcanzará un nivel de excelencia para llegar a metas complicadas. 

Amor: su fuerte encanto será notado de inmediato en el entorno y le verán irresistible.

08:52

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: una solución simple ayudará a que los demás vean las cosas tal como son. 

Amor: su alma sensible será admirada por su pareja y significará un cambio de actitud.

08:47

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMANTE DE TODAS LAS EXPERIENCIAS COMUNICATIVAS. LE GUSTA SABER DE TODO.

08:46

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 4 de abril?

• Revisa aquí el horóscopo del viernes 3 de abril