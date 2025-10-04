01:31
Trabajo y negocios: una medida inesperada podría perjudicar los planes pero creará nuevo proyecto.
Amor: si deja atrás las dudas, el rencor se disipará y podrá amar en cuerpo y alma.
01:08
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS.
01:08
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 4 de octubre?
