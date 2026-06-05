Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
22:19

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un conflicto está a punto de estallar entre colegas pero sabrá cuál es su lugar.

Amor: momento perfecto para no precipitarse y disfrutar de cada instante en la pareja.

22:18

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: problemas económicos se resolverán y una capacitación será oportuna.

Amor: afecto y calidez a pleno en la pareja facilitarán el surgimiento de dulces vivencias.

22:17

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: despejará de trabas el camino al éxito pero algún colega no lo entenderá.

Amor: pondrá límites a gente entrometida que crea confusión y recupera la pareja.

22:17

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que algunas personas cometen errores que afectan los beneficios.

Amor: del encanto mutuo pasará al enamoramiento y dará comienzo un dulce romance.

22:16

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: convertirá una crisis en oportunidad aprovechable y gente influyente le destacará.

Amor: su encanto estará irresistible para alguien que quiere acercarse y le sorprenderá.

22:16

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado un perfil humilde y llevará adelante acciones con éxito.

Amor: ante el descuido o lo frívolo, preferirá el encanto de personas bellas y elegantes.

22:16

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: notará cierta tensión en el ambiente pero todo tendrá una explicación.

Amor: heridas que aún no cierran se abrirán si una expareja insiste con un encuentro.

22:15

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con la guía de su intuición, el camino del éxito será alcanzado.

Amor: un viaje planeado facilitará las cosas para lograr una mayor calidez mutua.

22:15

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un escenario cambiante no le perjudicará; surge oportunidad.

Amor: su simpatía permitirá que una reunión con alguien se convierta en romance.

22:14

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para renovar equipos o instalaciones ya obsoletos.

Amor: en un encuentro casual conocerá a alguien que colmará sus expectativas.

22:14

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: buen momento para aceptar sugerencias y entonces las cosas mejorarán.

Amor: no pasará por alto actitudes de indiferencia y la relación comenzará a recuperarse.

22:13

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una sucesión de errores le alertarán y querrá proteger su proyecto.

Amor: disfrutará de un romance en el que su pareja tiene actitudes que le complementan.

22:13

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY ROMÁNTICA CUANDO ENCUENTRA COMPAÑÍA QUE LE DA CONTENCIÓN AFECTIVA.

22:13

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 6 de junio?

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