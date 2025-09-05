Trabajo y negocios: habrá trabas por negativas del entorno, pero su proyecto las superará.
Amor: su impulsividad podría causar dudas en la pareja, pero lo notará justo a tiempo.
Trabajo y negocios: luchará con dificultades, pero concretará negocios y llegarán cobranzas.
Amor: momento especial para superar cualquier crisis y disipar el rencor; nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: las tareas se verán bien aun con críticas, pero las ignorará y seguirá adelante.
Amor: las cosas estará tensas en la pareja. Si evita discutir, la respuesta será inolvidable.
Trabajo y negocios: tendrá gran intuición para detectar nuevos negocios; tomará la iniciativa.
Amor: será acertado concurrir a un diálogo, solo de ese modo abrirá su dulce corazón.
Trabajo y negocios: recuperará vigencia una audaz idea postergada tiempo atrás. Generará recursos.
Amor: momentos de armonía en lo afectivo pero le rodea gente con actitud maliciosa.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si se concentra, obtendrá cada una de sus metas y un beneficio extra.
Amor: en una cita, creerá que el otro no interpreta sus sentimientos, pero le sorprenderán.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su intuición le guiará por el camino más rápido que conduce a las metas.
Amor: se avecina una nueva relación que superará todo lo que ha experimentado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas por los resultados favorables; éxitos.
Amor: posibles altibajos le quitarán el sueño, pero no será toda su responsabilidad.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: habrá novedades para entusiasmarse sobre un proyecto o negocio.
Amor: su encanto alejará los fantasmas de una posible ruptura y surgirá la armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: momento para manejarse con cautela en inversiones y negocios.
Amor: surgirá descontento en la pareja pero un familiar logrará que se hagan las paces.
Trabajo y negocios: una idea audaz estimulará la búsqueda de beneficios en un nuevo negocio.
Amor: su insistencia con pequeñas atenciones le volverán irresistible para cierta persona.
Trabajo y negocios: si se conduce con terquedad, el proyecto podría fallar, pero lo revertirá a tiempo.
Amor: un encuentro fortuito conmoverá su mundo afectivo y derivará en romance.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BRILLANTE E INGENIOSA PERO SELECCIONA LO QUE LE GUSTA E INTERESA
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 6 de setiembre?
