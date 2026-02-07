Horóscopo de HOY, sábado 7 de febrero del 2026: consulta tú signo del zodiaco

Resumen
Trabajo y negocios: su carácter impulsivo facilitará resolver problemas imprevistos y lo destacarán.
Amor: recibirá una muestra de afecto que hará expresar su encanto, pleno de calidez.
Trabajo y negocios: momento favorable para proyectos o emprendimientos; todo será un éxito.
Amor: se animará a expresar sentimientos y una cálida armonía crecerá en la pareja.
Trabajo y negocios: querrá tomar iniciativas sin consultar al entorno pero podría cometer errores.
Amor: la persona que le atrae hará comentarios halagüeños sobre sus actitudes.
Trabajo y negocios: una indecisión podría desviar el rumbo planeado pero la corregirá a tiempo.
Amor: sus sentimientos finalmente se mostrarán y llenará de dicha a su nueva pareja.
Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil porque tomará las riendas con fuerte iniciativa.
Amor: una agradable visita reforzará el lazo de la pareja y la armonía crecerá.
VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)
Trabajo y negocios: si trabaja de un modo transparente, surgirán ventajas inesperadas.
Amor: su fuerte encanto le permitirá conocer a esa persona que desea conocer.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: un buen proyecto se verá trabado por un conflicto que cree resuelto.
Amor: un familiar se meterá en lo que no le importa y desatará una confusión en la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: favorable celebrar contratos pero revisará bien cada detalle.
Amor: las señales de un nuevo romance molestará a cierta gente que experimentará envidia.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una discusión con colegas será decepcionante pero la revertirá.
Amor: en la pareja será un problema querer tener siempre la última palabra.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: finaliza una etapa de restricciones y surgen señales de prosperidad.
Amor: tomará iniciativas audaces que consolidarán la pareja en un compromiso.
Trabajo y negocios: momento favorable para recorrer los lugares donde crecen los negocios.
Amor: hallará el lugar ideal y placentero para disfrutar en pareja o con alguien nuevo.
Trabajo y negocios: un desacuerdo modificará pautas establecidas que comparte y simpatiza.
Amor: alguien de su entorno le atraerá pero surgirán comentarios que le harán pensar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA CON EL LIDERAZGO SUFICIENTE COMO PARA HACER CAMBIOS SOBRE LA MARCHA.
