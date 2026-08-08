ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: iniciativas impulsivas deberán ser revisadas o traerán problemas innecesarios.
Amor: cierto desencanto le llevará a actuar con indiferencia pero un gesto le animará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: demoras imprevistas complicarán algún negocio o proyecto pero arrancará.
Amor: con esfuerzo, expresará temores e inseguridad y la relación comenzará a crecer.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento para hacer una pausa y revisar por si hay nuevas oportunidades.
Amor: alguna actitud dará inquietud a su pareja porque ama destacar su fuerte encanto.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: descubrirá los motivos de una sucesión de errores y remontará un proyecto.
Amor: se apartará de la gente que disfruta de los chismes y solo verá a alguien especial.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: circunstancias habituales cambiarán y resultarán favorables para su trabajo.
Amor: su encanto impactará en una persona que cree que no le ha visto ni percibido.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: frente a logros de algunos colegas activará su habilidad y sorprenderá.
Amor: alguien que le despierta cierto entusiasmo querrá acercarse y surgirá romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: le aguarda el éxito económico pero también algunas críticas.
Amor: con natural simpatía crecerá su encanto y le acercará una persona interesante.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien se opondrá a su liderazgo pero no tendrá nada que aportar.
Amor: no valdrá la pena estar pendiente de otros cuando su pareja reclama atención.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los ingresos crecerán y surgirán nuevas oportunidades.
Amor: las actitudes caprichosas ya no tendrán lugar en una nueva etapa de la relación.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: acuerdos y planes se concretarán y habrá señales de prosperidad.
Amor: ya no habrá silencios incómodos en la relación con iniciativas simpáticas.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: alguien querrá ejercer un liderazgo para el que no está preparado.
Amor: con buen humor facilitará la convivencia en la relación y la armonía crecerá.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajos y negocios: ensayos o pruebas demorarán el avance de un proyecto nuevo y ambicioso.
Amor: idealizar la pareja será un problema pero alguien le hará ver lo que es real.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PACIENTE. VUELCA SU PROFUNDA INTERIORIDAD EN ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 8 de agosto?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 8 de agosto?
• Revisa el horóscopo del viernes 7 de agosto