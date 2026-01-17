Horóscopo hoy, sábado 17 de enero: predicciones según tu signo zodiacal

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del sábado 17 de enero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del sábado 17 de enero del 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
01:16

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: los problemas de comunicación se resolverán sin discusiones y poniendo mayor atención.

Salud: si evita excesos, mejor.

Sorpresa: comentario elogioso.

01:16

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: momento propicio en la pareja para alcanzar la solución a problemas que dañan la armonía.

Salud: un dolor crónico cederá.

Sorpresa: palabras conmovedoras.

01:16

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: proveer pequeñas atenciones provocarán un acercamiento en la pareja y ya no habrá roces.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: alguien faltará a la verdad.

01:15

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: la madurez en la pareja resolverá los altibajos y da fuerzas para alejar a gente entrometida.

Salud: cierta molestia desaparecerá.

Sorpresa: cambio inesperado.

01:15

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: un anhelo cumplido hará crecer la armonía en la pareja y facilita el ingreso a una nueva etapa.

Salud: volverá el alivio a la espalda.

Sorpresa: inesperado reencuentro.

01:14

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si se maneja con sentido común, evitará el desgaste en la pareja y la intimidad renacerá.

Salud: un estudio traerá la calma.

Sorpresa: visita incómoda.

01:14

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: le molestará rendir cuentas de todo lo que hace por lo que decidirá tomar iniciativas.

Salud: un tratamiento tendrá éxito.

Sorpresa: llega la buena fortuna.

01:14

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: el compromiso crecerá y lo retribuirá con gran calidez. La pareja brillará.

Salud: mejora por una dieta sana.

Sorpresa: le devolverán dinero.

01:13

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: las circunstancias favorecerán las nuevas relaciones o reconciliarse en pareja.

Salud: la actividad física hará bien.

Sorpresa: conflicto resuelto.

01:13

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su capacidad de escucha convertirá una cita en un agradable momento.

Salud: la gimnasia será positiva.

Sorpresa: alguien será amable.

01:13

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la intimidad dejará de ser un problema y le permitirá disfrutar de cálidos momentos.

Salud: no habrá rodillas doloridas.

Sorpresa: señales de prosperidad.

01:12

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la relación se afianzará con diálogo sincero y aceptando críticas, sin quejas ni reclamos.

Salud: momento para un chequeo.

Sorpresa: su alma sensible se destacará.

01:11

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY DISCIPLINADA Y HÁBIL EN SU PROFESIÓN. LE GUSTAN LAS COSAS BIEN HECHAS.

01:10

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 17 de enero?

Revisa aquí el horóscopo del viernes 16 de enero

Horóscopo hoy, sábado 17 de enero: predicciones según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo hoy, sábado 17 de enero: predicciones según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, 17 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 17 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo hoy, viernes 16 de enero: revisa las predicciones astrales más certeras
Vida social

Horóscopo hoy, viernes 16 de enero: revisa las predicciones astrales más certeras

Horóscopo de hoy, 16 de enero: estas son las predicciones para tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy, 16 de enero: estas son las predicciones para tu signo zodiacal