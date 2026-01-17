Horóscopo hoy, sábado 17 de enero: predicciones según tu signo zodiacal

Resumen
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: los problemas de comunicación se resolverán sin discusiones y poniendo mayor atención.
Salud: si evita excesos, mejor.
Sorpresa: comentario elogioso.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: momento propicio en la pareja para alcanzar la solución a problemas que dañan la armonía.
Salud: un dolor crónico cederá.
Sorpresa: palabras conmovedoras.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: proveer pequeñas atenciones provocarán un acercamiento en la pareja y ya no habrá roces.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: alguien faltará a la verdad.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: la madurez en la pareja resolverá los altibajos y da fuerzas para alejar a gente entrometida.
Salud: cierta molestia desaparecerá.
Sorpresa: cambio inesperado.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: un anhelo cumplido hará crecer la armonía en la pareja y facilita el ingreso a una nueva etapa.
Salud: volverá el alivio a la espalda.
Sorpresa: inesperado reencuentro.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: si se maneja con sentido común, evitará el desgaste en la pareja y la intimidad renacerá.
Salud: un estudio traerá la calma.
Sorpresa: visita incómoda.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: le molestará rendir cuentas de todo lo que hace por lo que decidirá tomar iniciativas.
Salud: un tratamiento tendrá éxito.
Sorpresa: llega la buena fortuna.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: el compromiso crecerá y lo retribuirá con gran calidez. La pareja brillará.
Salud: mejora por una dieta sana.
Sorpresa: le devolverán dinero.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: las circunstancias favorecerán las nuevas relaciones o reconciliarse en pareja.
Salud: la actividad física hará bien.
Sorpresa: conflicto resuelto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: su capacidad de escucha convertirá una cita en un agradable momento.
Salud: la gimnasia será positiva.
Sorpresa: alguien será amable.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: la intimidad dejará de ser un problema y le permitirá disfrutar de cálidos momentos.
Salud: no habrá rodillas doloridas.
Sorpresa: señales de prosperidad.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: la relación se afianzará con diálogo sincero y aceptando críticas, sin quejas ni reclamos.
Salud: momento para un chequeo.
Sorpresa: su alma sensible se destacará.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY DISCIPLINADA Y HÁBIL EN SU PROFESIÓN. LE GUSTAN LAS COSAS BIEN HECHAS.
