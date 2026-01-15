Horóscopo de hoy: qué dicen los signos del zodiaco del viernes 16 de enero de 2026

Resumen
21:27
- Trabajo y negocios: las exigencias crecen pero habrá momentos gratos porque su tenacidad será premiada.
- Amor: compartirá dulces vivencias en pareja y eso facilitará un plan futuro.
21:25
- Trabajo y negocios: el entorno necesitará de su experimentada trayectoria en un asunto complicado.
- Amor: aunque crea que su pareja invade espacios personales, no discutirá.
21:23
- Trabajo y negocios: un proyecto que cree estancado arrojará beneficios y despertará elogios de todos.
- Amor: su encanto se verá irresistible y quien menos imagina quedará atraído.
21:22
- Trabajo y negocios: desafiará al entorno con medidas audaces pero nada quedará librado al azar.
- Amor: si opone límites a los entrometidos de siempre, la pareja podrá dialogar.
21:21
- Trabajo y negocios: se avecina una evaluación incómoda acerca de un proyecto pero verá algo positivo.
- Amor: surgirán roces inesperados en la pareja pero al dialogar hallará un acuerdo.
21:20
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: vendrá alguien con pedidos de dinero para una inversión audaz; cuidado.
- Amor: al momento de abrir su corazón, verá señales de la persona más inesperada.
21:19
LIBRA (septiembre 23-octubre22)
- Trabajo y negocios: parecerá que su negocio no crece como espera pero lo mejor está por venir.
- Amor : su pareja le apoyará en una situación difícil y eso aumentará su amor por ella.
21:18
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasarán las metas pero hallará un atajo.
- Amor: iniciará una relación que trascenderá al amor físico y será un antes y un después.
21:17
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: su intuición le indicará si un negocio nuevo tendrá beneficios.
- Amor: hará bien en no forzar un encuentro, sino permitir que todo fluya naturalmente.
21:16
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: tendrá optimismo para cumplir trámites y tareas pendientes.
- Amor: se animará a superar la timidez para acercarse a esa persona que parece distante.
21:15
- Trabajo y negocios: momento favorable para superar desafíos y recibir cierto beneficio.
- Amor: al expresar su carácter, sorprenderá a su pareja y habrá gratos encuentros.
21:14
- Trabajo y negocios: su alma sensible le permitirá ver cosas que otros pasan por alto. Todo mejora.
- Amor: el poder de seducción le animará y estará listo para concretar nueva relación.
21:12
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HONESTA PERO RÍGIDA. TIENDE A IRRITARSE CUANDO ALGO CONTRADICE SUS PLANES.
21:10
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 16 de enero?
Seguir temas
