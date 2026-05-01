Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:31

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la situación estará bien y en crecimiento pero no podrá evitar los altibajos.  

Amor: caprichos en la pareja lo pondrán al borde del fastidio, pero será paciente.

08:31

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración y superará una situación económica que frena la prosperidad.  

Amor: se disiparán todas las dudas y la relación amorosa crecerá. Nuevo comienzo.

08:31

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: proyectos audaces finalizarán con éxito y si reduce los gastos, le felicitarán.  

Amor: la relación mejora día a día porque las virtudes que ama su pareja, crecerán.

08:30

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cambios a tiempo generarán estabilidad pero un anuncio será preocupante.  

Amor: vencerá el aislamiento y la persona que desea conocer aparecerá; posible romance.

08:30

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el liderazgo será el mejor estado para destacarse y ganar el respeto de todos.  

Amor: cambio inesperado. Iniciará una etapa plena de gratos momentos con gran afinidad.

08:30

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertas tareas se cumplirán en término y anticipan una etapa próspera.  

Amor: un conflicto que cree haber superado volverá a surgir por capricho o resentimiento.

08:30

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para las compras, los viajes y los proyectos nuevos.  

Amor: necesitará una mayor comprensión en la pareja o la armonía no surgirá.

08:29

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas se aplicará con éxito y dará excelente resultado.  

Amor: si entrega su afecto con toda plenitud, recibirá la retribución menos esperada.

08:29

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: si toma la iniciativa, se avecina el cambio que más espera.  

Amor: actitudes de indiferencia llevarán la relación a un camino sin salida; atención.

08:28

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para alcanzar cierta jerarquía o asumir liderazgo.  

Amor: surgirá conflicto que podría empañar la armonía de la pareja. Urge dialogar.

08:28

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: compras acertadas, balances positivos y beneficios inesperados; todo mejora.  

Amor: la insistencia por la vida social afectará la relación, pero volverán a la intimidad.

08:28

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para planear viajes, mudarse de ciudad y aceptar propuestas.  

Amor: gente entrometida querrá confundir pero la pareja estará unida y asegurada.

08:28

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PRECIPITADA EN LA DEFENSA DE SU OBRA. SU META ES EL PODER ANTES QUE LA GLORIA.

08:25

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 1 de mayo?

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