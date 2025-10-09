ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: pondrá a trabajar a gente del entorno con asuntos pendientes y los resolverán.
Amor: una ex pareja captará su atención porque observará notorios cambios.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una propuesta resultará satisfactoria porque posee un buen proyecto.
Amor: mejorará la comunicación y logrará un positivo cambio de ánimo en la pareja.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: priorizará las relaciones públicas y los que reclaman dejarán de hacerlo.
Amor: reiterados cambios de humor impedirán que surja armonía en la pareja.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: cierta inestabilidad terminará y los proyectos trabados comenzarán a funcionar.
Amor: estará sensible a los problemas y los resolverá; la relación estará sólida.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: algunas medidas serán resistidas pero serán el camino hacia metas ambiciosas.
Amor: las pequeñas atenciones facilitarán el acercamiento de una persona especial.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con esfuerzo terminará en tiempo y forma un proyecto muy solicitado.
Amor: quizá quiera meditar bien una decisión afectiva o las dudas empezarán a surgir.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con una idea que multiplica los beneficios.
Amor: aun permitiendo caprichos en la relación, las cosas no mejoran; será por otra cosa.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegarán colegas que complican las cosas pero su proyecto vencerá.
Amor: manejarse con pequeñas atenciones resultará la mejor idea para la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una situación difícil le obligará a cambiar un objetivo endeble.
Amor: un amable trato en la pareja despejará cualquier tipo de duda o confusión.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: habrá obstáculos que complican un proyecto pero los vencerá.
Amor: su fuerte encanto impactará en alguien que parece distante y surgirá romance.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá creatividad para elaborar ideas nuevas y proyectos audaces.
Amor: habrá actitudes equívocas, confusiones y desencuentros pero se recuperará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: pérdida de tiempo por tareas obsoletas pero se adaptará a lo nuevo y ganará.
Amor: una bella persona captará su atención y buscará una excusa para conocerla.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA CUANDO OBTIENE SUS METAS PERO NERVIOSA CUANDO LE DEJAN DE LADO.
