Por Redacción EC
09:43

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy, viernes 11 de setiembre.

09:27

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: proyectos estancados o discontinuados tomarán destacada vigencia. 

Amor: tendrá agradable equilibrio, disposición para escuchar y un encanto irresistible.

09:27

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su paciencia será elogiada cuando resuelva fallas provocadas por otra gente. 

Amor: las habladurías no serán buena fuente para saber y alterarán la armonía de la pareja.

09:26

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las condiciones de trabajo mejoran y el proyecto o negocio crecerá. 

Amor: mantener el buen humor será la clave para el entorno e impactará en alguien especial.

09:26

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ante nuevos desafíos necesitará reunir todo su coraje y responder con certeza. 

Amor: alguna traba emocional causará problemas en la pareja pero será superada.

09:26

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas ante un entorno indiferente a sus logros y comprobarán su éxito. 

Amor: al mostrarse tal como es, liberará los sentimientos más guardados de su pareja.

09:25

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: necesitará estar muy atento y dispuesto a tomar riesgos; el éxito llega. 

Amor: el aprecio mutuo facilitará la afinidad romántica con la persona más inesperada.

09:25

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los gastos sin control podrían ser un fastidio, pero sabrá evitarlos. 

Amor: su capacidad para agradar deslumbrará al entorno y alguien se acercará atraído.

09:25

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su creatividad estará al máximo para alcanzar las metas esquivas. 

Amor: no permitirá que cierta gente opine sobre los aspectos más íntimos de la relación.

09:25

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: compartirá ideas con gente confiable y la situación mejora. 

Amor: trabajará las diferencias en la pareja y finalmente descubrirá una dulce armonía.

09:25

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aprovecha una buena oportunidad que producirá el éxito. 

Amor: realizará una actividad en común y la calidez mutua estimulará a la pareja.

09:25

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno tendrá acciones poco confiables pero lo controlará. 

Amor: por alguna circunstancia, la pareja se convertirá en el refugio más saludable.

09:24

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: oportuno iniciar negocios nuevos o poco explorados y será con éxito. 

Amor: idealizar rasgos de su pareja le llevará a creer cosas que no se condicen con lo real.

09:24

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA PERO ACOSTUMBRADA A DIVERTIRSE CON PERSONAS DE SU ENTORNO.

09:24

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 11 de setiembre?

• Revisa el horóscopo del jueves 10 de setiembre 