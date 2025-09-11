Trabajo y negocios: con hábil tenacidad resolverá problemas en la que otros fracasan. Éxito.
Amor: momento para disminuir la impulsividad y evitar un alejamiento en la relación.
Trabajo y negocios: se darán las condiciones para ganar más dinero pero habrá que bajar gastos.
Amor: un romance comenzará a ocurrir pero surgirán circunstancias inesperadas.
Trabajo y negocios: llegará un informe que facilita las cosas y evita tomar un camino erróneo.
Amor: recibirá reproches porque decide ciertos temas sin consultar; tendrá razones.
Trabajo y negocios: con audacia, hará un cambio de rumbo y los proyectos comenzarán a mejorar.
Amor: la relación conseguirá derribar la valla que interpone la gente entrometida.
Trabajo y negocios: gente poco idónea tendrá demasiada influencia en un proyecto pero lo recuperará.
Amor: pedirá explicaciones en la pareja pero sin afectar la confianza; reconciliación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tendrá gran habilidad para facilitar el éxito de los proyectos y avanzar.
Amor: si deja los problemas fuera de la relación, la armonía volverá a florecer en la pareja.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: descubrirá que personas del entorno no alcanzarán las metas. Paciencia.
Amor: llegará la invitación que más desea y su corazón vibrará en tono de romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil y surgirán resultados favorables.
Amor: su alma gemela estará en el lugar y situación más inesperados; nueva relación.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto nuevo permitirá que muestre su gran capacidad.
Amor: será buena idea no provocar situaciones incómodas ni discusiones interminables.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un entorno concentrado indicará que el éxito será posible.
Amor: alguna indecisión generará incertidumbre, pero no lo dejará pasar y resolverá.
Trabajo y negocios: la acumulación de asuntos pendientes comenzarán a afectar un proyecto.
Amor: ocultar una circunstancia confusa será un camino difícil, pero la relación resistirá.
Trabajo y negocios: habrá circunstancias en las que hay que esperar y otras en las que hay que actuar.
Amor: su brillante encanto le hará irresistible y atraerá a una persona especial.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE UN NATURAL ATRACTIVO, AFECTUOSA Y ESPONTÁNEA CON LOS DEMÁS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 12 de setiembre?
