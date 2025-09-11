Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con hábil tenacidad resolverá problemas en la que otros fracasan. Éxito.  

Amor: momento para disminuir la impulsividad y evitar un alejamiento en la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para ganar más dinero pero habrá que bajar gastos.  

Amor: un romance comenzará a ocurrir pero surgirán circunstancias inesperadas. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará un informe que facilita las cosas y evita tomar un camino erróneo.  

Amor: recibirá reproches porque decide ciertos temas sin consultar; tendrá razones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con audacia, hará un cambio de rumbo y los proyectos comenzarán a mejorar.  

Amor: la relación conseguirá derribar la valla que interpone la gente entrometida. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gente poco idónea tendrá demasiada influencia en un proyecto pero lo recuperará.  

Amor: pedirá explicaciones en la pareja pero sin afectar la confianza; reconciliación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá gran habilidad para facilitar el éxito de los proyectos y avanzar.  

Amor: si deja los problemas fuera de la relación, la armonía volverá a florecer en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que personas del entorno no alcanzarán las metas. Paciencia.  

Amor: llegará la invitación que más desea y su corazón vibrará en tono de romance. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil y surgirán resultados favorables.  

Amor: su alma gemela estará en el lugar y situación más inesperados; nueva relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo permitirá que muestre su gran capacidad.  

Amor: será buena idea no provocar situaciones incómodas ni discusiones interminables.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un entorno concentrado indicará que el éxito será posible.  

Amor: alguna indecisión generará incertidumbre, pero no lo dejará pasar y resolverá. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la acumulación de asuntos pendientes comenzarán a afectar un proyecto.  

Amor: ocultar una circunstancia confusa será un camino difícil, pero la relación resistirá. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá circunstancias en las que hay que esperar y otras en las que hay que actuar.  

Amor: su brillante encanto le hará irresistible y atraerá a una persona especial.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE UN NATURAL ATRACTIVO, AFECTUOSA Y ESPONTÁNEA CON LOS DEMÁS.

