Redacción EC
23:24

ESCORPIO (oct 23-nov 22)

Trabajo y negocios: hará bien en no compartir datos de su proyecto con gente poco confiable. 

Amor: los obstáculos que provocan roces en la pareja al fin se disiparán; armonía renovada.

23:24

SAGITARIO (nov 23-dic 21)

Trabajo y negocios: llega oportunidad para no dejar pasar; el negocio crecerá y le observarán. 

Amor: su pareja tendrá gestos adorables que le llenarán de entusiasmo por una nueva etapa.

23:23

CAPRICORNIO (dic 22-ene 20) 

Trabajo y negocios: la falta de precisión y algunas negligencias le pondrán en alerta. 

Amor: hacer actividades en común en la pareja, llenará de fuerte encanto la intimidad.

23:22

ACUARIO (ene 21-feb 19) 

Trabajo y negocios: resolverá las discusiones entre bandos opuestos y el proyecto arrancará. 

Amor: porque le pidan mayor compromiso no será buena idea entrar en pánico.

23:22

PISCIS (feb 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto postergado tendrá inusitada vigencia y dará señales de mejoría. 

Amor: posibles altibajos en la pareja, pero si evita dramatizar todo se arreglará.

23:21

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NO MUY DISPUESTA A LAS AVENTURAS. PREFIERE RELACIONES ESTABLES Y DURADERAS.

23:20

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 15 de agosto?

