Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: el momento será propicio para destrabar los negocios, proyectos o tareas.
Amor: su fuerte encanto atraerá a alguien especial que desea conocerle hace tiempo.
Trabajo y negocios: resultados favorables le llenarán de optimismo y generarán ciertos beneficios.
Amor: las discusiones se disiparán en el dulce encuentro que generará un nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: tendrá un exceso de locuacidad que podría poner en riesgo un nuevo proyecto.
Amor: recibirá aceptación hacia sus rasgos de buen humor y eso ayudará en una cita.
Trabajo y negocios: romperá con viejos prácticas y con su talento influirá para lograr un avance.
Amor: una dulce vivencia se producirá del modo más inesperado; posible romance.
Trabajo y negocios: todo estará bajo su responsabilidad, por lo que será atinado delegar alguna tarea.
Amor: tendrá una actitud valiente y atraerá a una bella persona; se avecina encuentro.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una propuesta parecerá atractiva pero tendrá algo que no le cuadra.
Amor: una relación pasará a ser el refugio donde se disipan sus temores para poder amar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios que mejoran aspectos económicos y traen alivio.
Amor: demasiadas dudas afectarán la intimidad, pero en el diálogo hallarán el entendimiento.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguna tarea podría salir mal pero con cambios, todo mejorará.
Amor: un encuentro fortuito estimulará el acercamiento con alguien muy especial.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver lo financiero y retomará una idea.
Amor: un plan impuesto, sin consultar en la pareja, romperá con la armonía creada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su esfuerzo será destacado por gente de la posición superior.
Amor: le harán notar que discute por su obstinación pero hará bien en calmarse y escuchar.
Trabajo y negocios: llegará gente entusiasmada con cierto proyecto pero no le verá futuro.
Amor: con pocas palabras, más gestos y pequeñas atenciones, atraerá a una bella persona.
Trabajo y negocios: su perfil será demandado por gente que lanza un nuevo proyecto o negocio.
Amor: una conversación de rutina hará surgir el encanto que cree ya no se manifiesta.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTUITIVA, DE GRAN AGUDEZA, MUCHA PACIENCIA Y CAPACIDAD DE PERSUASIÓN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 15 de mayo?
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