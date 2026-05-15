Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
12:48

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el momento será propicio para destrabar los negocios, proyectos o tareas.  

Amor: su fuerte encanto atraerá a alguien especial que desea conocerle hace tiempo.

12:47

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resultados favorables le llenarán de optimismo y generarán ciertos beneficios.  

Amor: las discusiones se disiparán en el dulce encuentro que generará un nuevo comienzo.

12:47

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá un exceso de locuacidad que podría poner en riesgo un nuevo proyecto.  

Amor: recibirá aceptación hacia sus rasgos de buen humor y eso ayudará en una cita.

12:47

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: romperá con viejos prácticas y con su talento influirá para lograr un avance.  

Amor: una dulce vivencia se producirá del modo más inesperado; posible romance.

12:47

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: todo estará bajo su responsabilidad, por lo que será atinado delegar alguna tarea.  

Amor: tendrá una actitud valiente y atraerá a una bella persona; se avecina encuentro.

12:46

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta parecerá atractiva pero tendrá algo que no le cuadra.  

Amor: una relación pasará a ser el refugio donde se disipan sus temores para poder amar.

12:46

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que mejoran aspectos económicos y traen alivio.  

Amor: demasiadas dudas afectarán la intimidad, pero en el diálogo hallarán el entendimiento.

12:46

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguna tarea podría salir mal pero con cambios, todo mejorará.  

Amor: un encuentro fortuito estimulará el acercamiento con alguien muy especial.

12:44

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver lo financiero y retomará una idea.  

Amor: un plan impuesto, sin consultar en la pareja, romperá con la armonía creada.

12:43

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su esfuerzo será destacado por gente de la posición superior.  

Amor: le harán notar que discute por su obstinación pero hará bien en calmarse y escuchar.

12:43

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente entusiasmada con cierto proyecto pero no le verá futuro.  

Amor: con pocas palabras, más gestos y pequeñas atenciones, atraerá a una bella persona.

12:41

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su perfil será demandado por gente que lanza un nuevo proyecto o negocio.  

Amor: una conversación de rutina hará surgir el encanto que cree ya no se manifiesta.

12:40

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTUITIVA, DE GRAN AGUDEZA, MUCHA PACIENCIA Y CAPACIDAD DE PERSUASIÓN.

12:27

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 15 de mayo?

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