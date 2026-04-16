Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
23:55

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será inteligente dejar de observar y criticar lo que hacen otros y concentrarse.

Amor: tomará iniciativas que impactarán en una bella persona; posible romance.

23:55

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para el ahorro y la previsión porque se avecinan gastos imprevistos.

Amor: su fuerte encanto estará en plenitud y alguien del entorno querrá acercarse.

23:55

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lo mejor de un proyecto será que implica un interesante viaje de exploración.

Amor: la estabilidad se convertirá en un estado deseable y para eso tomará iniciativas.

23:55

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará fuerte carácter y ambición para alcanzar las metas más complejas.

Amor: su autoestima mejorará con el inicio de una inesperada relación. Esperanza.

23:54

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán altercados con colegas, pero pondrá las cosas en su lugar con habilidad.

Amor: su encanto será retribuido con una calidez inesperada y permite una nueva relación.

23:54

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un imprevisto alterará los planes pero gente influyente traerá ayuda.

Amor: una relación crecerá casi sin darse cuenta y el romance surgirá y será inolvidable.

23:53

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente poco idónea le hará perder tiempo pero la pondrá en su lugar.

Amor: necesitará tomar iniciativas más que hablar y al hacerlo verá sorprendentes resultados.

23:53

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor si decide dejar de lado una actitud obstinada.

Amor: alguien del pasado revivirá sentimientos que cree olvidados, pero lo meditará bien.

23:53

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conflicto entre obtener ganancias y la necesidad de controlar.

Amor: su pareja estará muy sensible y le confiará un secreto que debe resguardar.

23:53

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aún contra duras medidas, logrará alcanzar sus metas con éxito.

Amor: no podrá explicar la atracción por una persona con valores muy diferentes.

23:52

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: iniciará un proyecto sin ayuda y a su manera superará todos los obstáculos.

Amor: un encuentro fortuito pasará a convertirse en un romance inolvidable.

23:52

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en continuar con lo que mejor le sale y no innovar. Especular, no.

Amor: si insiste en el rol de víctima, su pareja se fastidiará y no le ayudará en nada.

23:52

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY DETERMINADA EN LOS NEGOCIOS PERO CON CIERTA TIMIDEZ EN EL AMOR.

23:49

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 17 de abril?

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