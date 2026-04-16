Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: será inteligente dejar de observar y criticar lo que hacen otros y concentrarse.
Amor: tomará iniciativas que impactarán en una bella persona; posible romance.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento para el ahorro y la previsión porque se avecinan gastos imprevistos.
Amor: su fuerte encanto estará en plenitud y alguien del entorno querrá acercarse.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: lo mejor de un proyecto será que implica un interesante viaje de exploración.
Amor: la estabilidad se convertirá en un estado deseable y para eso tomará iniciativas.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: mostrará fuerte carácter y ambición para alcanzar las metas más complejas.
Amor: su autoestima mejorará con el inicio de una inesperada relación. Esperanza.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán altercados con colegas, pero pondrá las cosas en su lugar con habilidad.
Amor: su encanto será retribuido con una calidez inesperada y permite una nueva relación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un imprevisto alterará los planes pero gente influyente traerá ayuda.
Amor: una relación crecerá casi sin darse cuenta y el romance surgirá y será inolvidable.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: gente poco idónea le hará perder tiempo pero la pondrá en su lugar.
Amor: necesitará tomar iniciativas más que hablar y al hacerlo verá sorprendentes resultados.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor si decide dejar de lado una actitud obstinada.
Amor: alguien del pasado revivirá sentimientos que cree olvidados, pero lo meditará bien.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: conflicto entre obtener ganancias y la necesidad de controlar.
Amor: su pareja estará muy sensible y le confiará un secreto que debe resguardar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: aún contra duras medidas, logrará alcanzar sus metas con éxito.
Amor: no podrá explicar la atracción por una persona con valores muy diferentes.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: iniciará un proyecto sin ayuda y a su manera superará todos los obstáculos.
Amor: un encuentro fortuito pasará a convertirse en un romance inolvidable.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: hará bien en continuar con lo que mejor le sale y no innovar. Especular, no.
Amor: si insiste en el rol de víctima, su pareja se fastidiará y no le ayudará en nada.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY DETERMINADA EN LOS NEGOCIOS PERO CON CIERTA TIMIDEZ EN EL AMOR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 17 de abril?
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