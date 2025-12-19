Trabajo y negocios: momento favorable para retomar proyectos postergados y definir asuntos pendientes.
Amor: si actúa con serenidad, su encanto atraerá a esa persona que tanto ansía conocer.
Trabajo y negocios: liquidará un asunto pendiente y sentirá que gana un espacio precioso para otra idea.
Amor: su protagonismo será visto por una bella persona quien pronto le hablará.
Trabajo y negocios: alguien del pasado volverá con ideas poco interesantes pero le hallará lo positivo.
Amor: valorarán sus logros en un encuentro fortuito y eso le llenará de expectativas.
Trabajo y negocios: un nuevo contacto será crucial para resolver una situación que amenaza con desbordarse.
Amor: tendrá discreción para actuar con la energía necesaria en un roce familiar.
Trabajo y negocios: con un poco de buen humor en lo cotidiano, su entorno laboral se animará a cooperar.
Amor: alguien atractivo se presentará de modo imprevisto y resultará incómodo.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: su perfeccionismo ayudará a no dejar ningún detalle librado al azar en su proyecto.
Amor: un encuentro por el que tiene expectativas se cancelará y le dará cierto desánimo.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: un evento inesperado pondrá su negocio o proyecto al borde del estancamiento.
Amor: un sentimiento hostil en la pareja se revelará porque un conflicto no está superado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: se debatirá entre concurrir o faltar con una excusa ante cierto evento.
Amor: el momento será propicio para decir lo que no se atreve a la persona que más desea.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: comenzará a ver los frutos de lo que en un principio solo era una idea.
Amor: sentirá un fuerte impulso para salir en tren de diversión y se mostrará irresistible.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: en su entorno se producirán aquellos cambios tan esperados.
Amor: no será buena idea abundar con historias de ex parejas, será mejor hablar del presente.
Trabajo y negocios: surgirá la oportunidad para vencer esa dificultad que parece insuperable.
Amor: cuando la relación parece estar en su mejor momento, un comentario desafortunado surgirá.
Trabajo y negocios: sus habilidades fluirán y le darán satisfacciones con problemas que los demás eluden.
Amor: cierta persona querrá conocer sus sentimientos y así desatará toda su calidez.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA, SENSIBLE Y AGRADABLE EN TODAS LAS RELACIONES AFECTIVAS QUE INICIA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 19 de diciembre?
