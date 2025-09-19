Redacción EC
09:03

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: propicio eludir las discusiones y apostar por lo seguro. Confianza en aumento.  

Amor: se avecina cambio. Hallará que su pareja posee rasgos inesperados y le divierte.

09:03

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para descubrir proyectos con potencial para generar cambios.  

Amor: esté alerta: lo que dice no coincide con lo que hace. Corregirá la mala sintonía.  

09:02

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien celebrará que quiera resolver asuntos pendientes y lo recomendará. 

Amor: las pequeñas atenciones serán la clave para recuperar una relación dañada.

09:02

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su creatividad se destacará en medio de la rutina y un negocio se recuperará. 

Amor: momento favorable para afianzar la pareja y dialogar sobre los temas difíciles.

09:02

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los problemas se suman y generan conflictos, pero los resolverá si aplica liderazgo. 

Amor: necesitará aumentar la armonía para reforzar lazos que se han debilitado. 

09:01

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se concentrará para resolver algunos problemas que crearon otros.  

Amor: le invadirán las dudas y el diálogo se resentirá; si abre el corazón, todo mejora. 

09:01

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si deja un problema sin resolver y pasa a otro, no ayudará en nada.  

Amor: un encuentro fortuito traerá gratificación y aportará energía plena de calidez. 

09:01

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: actitudes impulsivas no harán bien a un proyecto de importancia.  

Amor: con palabras y gestos amables, convencerá a una persona algo reservada. 

09:00

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación difícil se volcará a su favor y genera beneficios. 

Amor: la calidez que fluye en la pareja servirá para cambiar lo que cree imposible. 

09:00

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aunque mantenga la serenidad, las exigencias superará el esfuerzo.  

Amor: un recién llegado despertará una súbita atracción; momento para el romance. 

08:59

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se definirá el rumbo que los negocios necesitan. Una estrategia funcionará.  

Amor: los intereses opuestos de la pareja se harán visibles por una tonta confusión.

08:59

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una curiosa propuesta reactivará una vocación y superará un desafío. 

Amor: un nuevo romance tendrá todo lo que desea y no querrá pensar en otra cosa.

08:58

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.

08:58

