Trabajo y negocios: propicio eludir las discusiones y apostar por lo seguro. Confianza en aumento.
Amor: se avecina cambio. Hallará que su pareja posee rasgos inesperados y le divierte.
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para descubrir proyectos con potencial para generar cambios.
Amor: esté alerta: lo que dice no coincide con lo que hace. Corregirá la mala sintonía.
Trabajo y negocios: alguien celebrará que quiera resolver asuntos pendientes y lo recomendará.
Amor: las pequeñas atenciones serán la clave para recuperar una relación dañada.
Trabajo y negocios: su creatividad se destacará en medio de la rutina y un negocio se recuperará.
Amor: momento favorable para afianzar la pareja y dialogar sobre los temas difíciles.
Trabajo y negocios: los problemas se suman y generan conflictos, pero los resolverá si aplica liderazgo.
Amor: necesitará aumentar la armonía para reforzar lazos que se han debilitado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se concentrará para resolver algunos problemas que crearon otros.
Amor: le invadirán las dudas y el diálogo se resentirá; si abre el corazón, todo mejora.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: si deja un problema sin resolver y pasa a otro, no ayudará en nada.
Amor: un encuentro fortuito traerá gratificación y aportará energía plena de calidez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: actitudes impulsivas no harán bien a un proyecto de importancia.
Amor: con palabras y gestos amables, convencerá a una persona algo reservada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una situación difícil se volcará a su favor y genera beneficios.
Amor: la calidez que fluye en la pareja servirá para cambiar lo que cree imposible.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: aunque mantenga la serenidad, las exigencias superará el esfuerzo.
Amor: un recién llegado despertará una súbita atracción; momento para el romance.
Trabajo y negocios: se definirá el rumbo que los negocios necesitan. Una estrategia funcionará.
Amor: los intereses opuestos de la pareja se harán visibles por una tonta confusión.
Trabajo y negocios: una curiosa propuesta reactivará una vocación y superará un desafío.
Amor: un nuevo romance tendrá todo lo que desea y no querrá pensar en otra cosa.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 19 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 19 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 18 de setiembre