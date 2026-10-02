ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: superará cierta inactividad y los resultados comenzarán a verse de inmediato.
Amor: su rasgo impulsivo atraerá a la persona más inesperada y habrá un encuentro.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la comunicación se percibirá más clara y su idea será comprendida y ejecutada.
Amor: con iniciativas románticas mejorará el clima de la relación y crecerá la calidez.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: los resultados parecerán escasos pero pronto verá señales de gran recuperación.
Amor: momento para sugerir cambios en esos rasgos que le fastidian en la relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: sus expectativas comenzarán a ser satisfechas por la idea que conduce al éxito.
Amor: superará discusiones causadas por terceros y pondrá a salvo la pareja.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que harán avanzar los proyectos o negocios estancados.
Amor: será buena idea no exagerar con afirmaciones que no ayudan en la relación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si se demora en actuar, la oportunidad podría estar cerca y no la verá.
Amor: será importante en la relación recuperar la armonía si agrega un cálido entusiasmo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y activarán un proyecto estancado.
Amor: los problemas de la relación terminarán con iniciativas que refuerzan la calidez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá desafíos técnicos que ayudarán a obtener beneficios.
Amor: un comentario confuso se convertirá, si lo permiten, en una mentira elaborada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: decidirá cambios de rutinas y mejorará la actividad de todos.
Amor: un encuentro casual creará una afinidad que cree imposible y habrá romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llega oportunidad que generará momentos de buena fortuna.
Amor: gente entrometida no tendrá derecho a opinar sobre los problemas de la relación.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: no será buena idea ignorar los problemas, una sola iniciativa los vencerá.
Amor: dejará de lado prejuicios o ideas fijas y la relación crecerá hacia la madurez.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará una situación económica difícil y alcanzará la estabilidad.
Amor: la relación se afirmará si evita mezclar la pareja con los pormenores laborales.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA CON LOS DEMÁS RESPECTO DE LO QUE SIENTE. CREE SER INCOMPRENDIDA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 2 de octubre?
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