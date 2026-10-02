Por Redacción EC
11:21

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará cierta inactividad y los resultados comenzarán a verse de inmediato. 

Amor: su rasgo impulsivo atraerá a la persona más inesperada y habrá un encuentro.

11:20

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la comunicación se percibirá más clara y su idea será comprendida y ejecutada. 

Amor: con iniciativas románticas mejorará el clima de la relación y crecerá la calidez.

11:20

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los resultados parecerán escasos pero pronto verá señales de gran recuperación. 

Amor: momento para sugerir cambios en esos rasgos que le fastidian en la relación.

11:20

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus expectativas comenzarán a ser satisfechas por la idea que conduce al éxito. 

Amor: superará discusiones causadas por terceros y pondrá a salvo la pareja.

11:20

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que harán avanzar los proyectos o negocios estancados. 

Amor: será buena idea no exagerar con afirmaciones que no ayudan en la relación.

11:20

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si se demora en actuar, la oportunidad podría estar cerca y no la verá. 

Amor: será importante en la relación recuperar la armonía si agrega un cálido entusiasmo.

11:20

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y activarán un proyecto estancado. 

Amor: los problemas de la relación terminarán con iniciativas que refuerzan la calidez.

11:19

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá desafíos técnicos que ayudarán a obtener beneficios. 

Amor: un comentario confuso se convertirá, si lo permiten, en una mentira elaborada.

11:19

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: decidirá cambios de rutinas y mejorará la actividad de todos. 

Amor: un encuentro casual creará una afinidad que cree imposible y habrá romance.

11:19

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad que generará momentos de buena fortuna. 

Amor: gente entrometida no tendrá derecho a opinar sobre los problemas de la relación.

11:19

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no será buena idea ignorar los problemas, una sola iniciativa los vencerá. 

Amor: dejará de lado prejuicios o ideas fijas y la relación crecerá hacia la madurez.

11:19

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará una situación económica difícil y alcanzará la estabilidad. 

Amor: la relación se afirmará si evita mezclar la pareja con los pormenores laborales.

11:19

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA CON LOS DEMÁS RESPECTO DE LO QUE SIENTE. CREE SER INCOMPRENDIDA.

11:19

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 2 de octubre?

• Revisa el horóscopo del jueves 1 de octubre