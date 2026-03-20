Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas o extravío de papeles importantes, si está alerta, estará bien.
Amor: los conceptos de libertad y espacio propio serán motivo de discusión con alguien.
Trabajo y negocios: una persona idónea reemplazará con éxito a alguien que no cumple las metas.
Amor: llegará esa invitación que le mantiene con la esperanza de un soñado romance.
Trabajo y negocios: con humildad conseguirá todo lo que se propone y logrará negocios excelentes.
Amor: un sentimiento que no se expresa podría enfriar la relación, pero lo impedirá.
Trabajo y negocios: momento para ir a lo seguro y cerrar tratos o negocios con gente confiable.
Amor: los entrometidos de siempre tendrán actitudes irritantes y los alejará con carácter.
Trabajo y negocios: surgirán medidas nuevas con las que no acuerda, pero su intuición le guiará al éxito.
Amor: el rencor no será buena actitud en la pareja si quiere reparar un corazón herido.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se interesará en proyectos nuevos y ganará. Impulsará negocios exitosos.
Amor: con la razón no entenderá conductas emocionales, con el corazón, sí lo hará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: si analiza demasiado las cosas podría complicarse y no ver soluciones.
Amor: su encanto deslumbrará a la persona que más desea conocer; posible romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con acciones inteligentes alcanzará el máximo beneficio.
Amor: los caprichos en la relación le mostrarán intolerante pero algo será irresistible.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: quedarán atrás los desacuerdos y recibirá una adhesión inesperada.
Amor: el camino que conduce a un inesperado romance quedará libre de obstáculos.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: recibirá sugerencias audaces, difíciles de aplicar, pero tendrán éxito.
Amor: un sincero diálogo aliviará las heridas del pasado que aún no terminan de sanar.
Trabajo y negocios: corregirá a los que se esfuerzan y cometen errores que atrasan todo.
Amor: no debiera sorprenderse al recibir mensajes de alguien, su encanto está irresistible.
Trabajo y negocios: será hábil para no quedar rezagado respecto de otros y los sorprenderá.
Amor: su rasgo seductor no pasará por desapercibido y un nuevo romance podría nacer.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: JOVIAL Y DIVERTIDA. SE DESTACA EN REUNIONES Y SE SIENTE ATRAIDA POR LOS VIAJES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 20 de marzo?
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