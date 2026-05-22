Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:31

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los ingresos mostrarán signos de mejora por haber aplicado cambios. 

Amor: un compromiso tomado a la ligera será un obstáculo para el encuentro que desea.

07:31

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán ansias de éxito al finalizar un proyecto que no muestra fallas. 

Amor: en la pareja o en nueva relación, se vivirán momentos de intensa calidez.

07:30

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad imprevista en el desarrollo de una tarea. 

Amor: notará que su encanto crece en popularidad en el entorno y alguien querrá acercarse.

07:30

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: invertirá un gran esfuerzo y las cosas comienzan a mejorar. 

Amor: una expareja querrá intentar un acercamiento pero sin sanar las heridas, no puede ser.

07:29

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con creatividad verá las oportunidades que no debe dejar pasar. 

Amor: alguien de fuerte encanto le hará una propuesta difícil de rechazar y se entusiasma.

07:18

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con los pies en la tierra, verá los defectos y virtudes de cada proyecto. 

Amor: será buena idea actuar con menos obstinación y las discusiones terminarán de improviso.

07:17

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para hacer los cambios planeados y avanzar con solidez. 

Amor: amables coincidencias aumentarán la armonía emocional y nutrirán la pareja.

07:17

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE, MUY MENTAL Y ESPECULATIVA PERO DE UNA INFINITA PACIENCIA.

07:16

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 22 de mayo?

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