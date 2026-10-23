07:00
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: su creatividad para proponer cambios positivos hará que lleguen beneficios.
- Amor: su encanto se destacará en un encuentro y una propuesta romántica surgirá.
06:59
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: tomará inesperados atajos para resolver problemas creados por otra gente.
- Amor: se enterará que alguien atractivo oculta una relación que a veces niega.
06:59
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: se aburrirá en reuniones con escasos resultados y se avecina un brillante logro.
- Amor: no será buena idea discutir por todo en la relación y se lo demostrarán.
06:59
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: su intuición le acercará una oportunidad que no se repetirá; éxitos.
- Amor: surgirán agradables momentos íntimos que impulsarán el compromiso en la pareja.
06:55
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: se producirán condiciones ventajosas para nuevos negocios o proyectos demorados.
- Amor: momento para sanar heridas y apostar por la madurez y la armonía en la relación.
06:54
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: estará conforme con el entorno pero no dejará pasar los errores.
- Amor: un malentendido provocará incomodidad en la relación pero todo será aclarado.
06:54
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: con buenas actitudes dará confianza al entorno y todos podrán mejorar.
- Amor: una adversidad pondrá a la pareja frente a una disyuntiva difícil de resolver.
06:54
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: menos impulsividad le llevará a obtener resultados con beneficios.
- Amor: una reunión familiar se convertirá en excusa para encontrarse con alguien.
06:53
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada pero resolverá con éxito los problemas.
- Amor: momento para trabajar en la pareja aquellas heridas que aún no cierran.
06:53
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: alguien querrá poner trabas a su avance pero las sorteará.
- Amor: evitará que un conflicto escale hasta convertirse en un problema para la pareja.
06:53
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: un asunto pendiente será un escollo en su trabajo diario, pero lo resolverá.
- Amor: el afecto hacia una persona vibrará en la sintonía más deseada para una relación.
06:52
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: no tendrá dudas cuando quiera proponer cambios y tendrá logros increíbles.
- Amor: surgirá una fuerte calidez en la pareja y todo lo que sea deseado se hará realidad.
06:52
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MALHUMORADA PERO VULNERABLE. SIEMPRE SE REFUGIA TRAS SU MAL HUMOR.
06:51
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