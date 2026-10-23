Por Redacción EC
07:00
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: su creatividad para proponer cambios positivos hará que lleguen beneficios. 
  • Amor: su encanto se destacará en un encuentro y una propuesta romántica surgirá.
06:59
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: tomará inesperados atajos para resolver problemas creados por otra gente. 
  • Amor: se enterará que alguien atractivo oculta una relación que a veces niega.
06:59
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: se aburrirá en reuniones con escasos resultados y se avecina un brillante logro. 
  • Amor: no será buena idea discutir por todo en la relación y se lo demostrarán.
06:59
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: su intuición le acercará una oportunidad que no se repetirá; éxitos. 
  • Amor: surgirán agradables momentos íntimos que impulsarán el compromiso en la pareja.
06:55
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: se producirán condiciones ventajosas para nuevos negocios o proyectos demorados. 
  • Amor: momento para sanar heridas y apostar por la madurez y la armonía en la relación.
06:54
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: estará conforme con el entorno pero no dejará pasar los errores. 
  • Amor: un malentendido provocará incomodidad en la relación pero todo será aclarado.
06:54
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: con buenas actitudes dará confianza al entorno y todos podrán mejorar. 
  • Amor: una adversidad pondrá a la pareja frente a una disyuntiva difícil de resolver.
06:54
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: menos impulsividad le llevará a obtener resultados con beneficios. 
  • Amor: una reunión familiar se convertirá en excusa para encontrarse con alguien.
06:53
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada pero resolverá con éxito los problemas. 
  • Amor: momento para trabajar en la pareja aquellas heridas que aún no cierran.
06:53
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: alguien querrá poner trabas a su avance pero las sorteará. 
  • Amor: evitará que un conflicto escale hasta convertirse en un problema para la pareja.
06:53
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: un asunto pendiente será un escollo en su trabajo diario, pero lo resolverá. 
  • Amor: el afecto hacia una persona vibrará en la sintonía más deseada para una relación.
06:52
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: no tendrá dudas cuando quiera proponer cambios y tendrá logros increíbles. 
  • Amor: surgirá una fuerte calidez en la pareja y todo lo que sea deseado se hará realidad.
06:52

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MALHUMORADA PERO VULNERABLE. SIEMPRE SE REFUGIA TRAS SU MAL HUMOR.

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