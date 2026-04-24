Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:44

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su habilidad en el trabajo permitirá alcanzar las metas con éxito. 

Amor: una diferencia en la pareja se resolverá dialogando, sin discusiones ni reproches.

08:44

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aunque no haya acuerdos, habrá un desarrollo positivo en los negocios. 

Amor: su poderoso encanto estará irresistible y atraerá a una persona muy especial.

08:44

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llega una oportunidad que no debe dejar pasar. Prepárese para tener éxito. 

Amor: momento propicio para avanzar con una relación o reconciliar a la pareja.

08:44

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará un colega nuevo cuya habilidad resultará positiva para resolver tareas. 

Amor: se consolida la pareja o tiene la oportunidad de conocer a alguien nuevo.

08:43

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: detecta errores que mostrarán falta de idoneidad pero alguien será la excepción. 

Amor: en un encuentro los nervios podrían jugar en su contra pero todo saldrá bien.

08:43

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: propuesta de nuevo empleo será interesante por el ambiente de trabajo.

Amor: tendrá un cambio de actitud que tomará por sorpresa a su pareja; urge dialogar.

08:43

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: será momento para las innovaciones y por la audacia se distinguirá. 

Amor: tomará decisiones que harán surgir conflictos que serán un desafío para resolver.

08:42

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aún con opiniones en contra, resolverá un problema con éxito. 

Amor: su encanto atraerá a alguien de su entorno laboral y será quien menos imagina.

08:42

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: algún colega mostrará un talento que reforzará el negocio.

Amor: cierta persona no podrá resistir su encanto y eso facilitará el romance.

08:42

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su visión práctica de las cosas será muy requerida en el entorno. 

Amor: finalmente llega esa cita romántica que promete calidez y buenas señales.

08:42

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: anticipará los problemas, rebatirá las críticas y ganará cooperación. 

Amor: la persona menos esperada le invitará a una cita que será divertida e inolvidable.

08:42

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no confiará en su entorno pero con tenacidad logrará mantener el rumbo. 

Amor: disfrutará de momentos plenos de calidez romántica que generan la buena vida.

08:41

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HONESTA, DIVERTIDA PERO MUY IMPULSIVA. PREFIERE ACTUAR RÁPIDO Y SIN PAUSAS.

08:41

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 24 de abril?

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