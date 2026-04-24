Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: su habilidad en el trabajo permitirá alcanzar las metas con éxito.
Amor: una diferencia en la pareja se resolverá dialogando, sin discusiones ni reproches.
Trabajo y negocios: aunque no haya acuerdos, habrá un desarrollo positivo en los negocios.
Amor: su poderoso encanto estará irresistible y atraerá a una persona muy especial.
Trabajo y negocios: llega una oportunidad que no debe dejar pasar. Prepárese para tener éxito.
Amor: momento propicio para avanzar con una relación o reconciliar a la pareja.
Trabajo y negocios: llegará un colega nuevo cuya habilidad resultará positiva para resolver tareas.
Amor: se consolida la pareja o tiene la oportunidad de conocer a alguien nuevo.
Trabajo y negocios: detecta errores que mostrarán falta de idoneidad pero alguien será la excepción.
Amor: en un encuentro los nervios podrían jugar en su contra pero todo saldrá bien.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: propuesta de nuevo empleo será interesante por el ambiente de trabajo.
Amor: tendrá un cambio de actitud que tomará por sorpresa a su pareja; urge dialogar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: será momento para las innovaciones y por la audacia se distinguirá.
Amor: tomará decisiones que harán surgir conflictos que serán un desafío para resolver.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: aún con opiniones en contra, resolverá un problema con éxito.
Amor: su encanto atraerá a alguien de su entorno laboral y será quien menos imagina.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: algún colega mostrará un talento que reforzará el negocio.
Amor: cierta persona no podrá resistir su encanto y eso facilitará el romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su visión práctica de las cosas será muy requerida en el entorno.
Amor: finalmente llega esa cita romántica que promete calidez y buenas señales.
Trabajo y negocios: anticipará los problemas, rebatirá las críticas y ganará cooperación.
Amor: la persona menos esperada le invitará a una cita que será divertida e inolvidable.
Trabajo y negocios: no confiará en su entorno pero con tenacidad logrará mantener el rumbo.
Amor: disfrutará de momentos plenos de calidez romántica que generan la buena vida.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HONESTA, DIVERTIDA PERO MUY IMPULSIVA. PREFIERE ACTUAR RÁPIDO Y SIN PAUSAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 24 de abril?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 24 de abril?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 23 de abril