Trabajo y negocios: se avecina el momento para delegar tareas y supervisar otros proyectos.
Amor: una sugerencia audaz será motivo de un agradable encuentro e intimidad plena.
Trabajo y negocios: sucederán cambios repentinos y las mejoras económicas comenzarán a llegar.
Amor: un asunto que no se resuelve causará discusiones en la pareja pero habrá solución.
Trabajo y negocios: será propicio saldar deudas o las metas estarán cada vez más inalcanzables.
Amor: la pareja saldrá adelante de una crisis y dará motivo para madurar y crecer.
Trabajo y negocios: postergará asuntos que pueden esperar y se dedicará a su proyecto. Oportunidad.
Amor: su pareja o una íntima relación mostrarán actitudes dignas de orgullo.
Trabajo y negocios: pondrá todo en su lugar y enfrentará un nuevo desafío, pero estará bien preparado.
Amor: propicio para salir, divertirse e iniciar nuevo romance o reconciliarse.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: resaltarán sus cualidades y eso convencerá a la gente más influyente.
Amor: un secreto difícil de guardar le será confiado pero su pareja será la indiscreta.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: hallará otro modo de generar más ganancias con el mismo proyecto.
Amor: una herida aun no se cierra porque una ex pareja sigue cerca; conviene sanar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un buen plan generará más ventas y nuevas perspectivas.
Amor: su encanto impactará en una persona que no tardará en acercarse; posible romance.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: será negativo demorar un proyecto si hay plazos que cumplir.
Amor: ciertos comentarios alterarán la armonía de la pareja y se lo reprocharán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: recuperará la senda del éxito porque la situación obliga a ser audaz.
Amor: se encontrará con alguien que alguna vez hirió su corazón y verá que ha cambiado.
Trabajo y negocios: un colega cometerá un error pero lo salvará con una solución inteligente.
Amor: un malentendido cambiará el humor de la pareja pero será bueno pedir aclaraciones.
Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver una situación que podría afectar sus intereses.
Amor: tendrá buen ánimo y calidez para generar felicidad en la pareja; hermoso momento.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFLUYENTE Y SEDUCTORA. DETESTA QUE ALGUIEN HIERA SU ORGULLOSO EGO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 24 de octubre?
