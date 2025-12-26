Trabajo y negocios: los proyectos avanzarán con firmeza porque resolverá errores y omisiones.
Amor: un malentendido comenzará a afectar la dinámica de la relación pero se aclara.
Trabajo y negocios: actuará con audacia frente a personas influyentes y su prestigio aumentará.
Amor: un cálido encuentro será el anticipo de una relación romántica muy anunciada.
Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos con colegas que avivan conflictos ya superados.
Amor: las tensiones en la relación podrían aliviarse si deja de insistir con lo mismo.
Trabajo y negocios: etapa de restricciones y austeridad, pero se valorará su creatividad.
Amor: una bella persona quedará prendada de su encanto e iniciará un dulce romance.
Trabajo y negocios: una situación difícil le llevará a tomar la decisión acertada con un proyecto.
Amor: en la relación, surgirá pedido por mayor expresión de la ternura y todo mejorará.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: su carácter facilitará que el trabajo avance con solidez para bien de todos.
Amor: detectará el ambiente de calma que precede a la tormenta, pero será paciente.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: le asignarán un rol determinante en el proyecto más destacada.
Amor: su tendencia al equilibrio le permitirá ver rasgos desagradables en cierta persona.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: algún colega insistirá con ideas ya le resultan obsoletas.
Amor: se suavizarán roces con un diálogo a tiempo y la pareja se unirá mucho más.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: le llegarán proyectos geniales, pero alguno será mediocre.
Amor: si expresa alegría, disipará la tristeza de alguien que le admira en secreto.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado pero dejará consecuencias.
Amor: pasará gratos momentos con alguien cuyo encanto seduce sin darse cuenta.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: querrá que sus ideas sean mejor consideradas pero alguien se opondrá.
Amor: cierta distancia en la pareja será el síntoma para no dejar pasar y dialogar.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: surgirán actividades en las que su sensibilidad será necesaria; llega beneficio.
Amor: crecerá la sensación de mayor armonía en la pareja con más júbilo y placer.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA E INTUITIVA, PUEDE VISLUMBRAR LA SEGUNDA INTENCIÓN EN OTRAS PERSONAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 26 de diciembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 26 de diciembre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 25 de diciembre