VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: gente influyente traerá una propuesta que querrá considerar con atención.
Amor: alguien le despertará una gran atracción, difícil de disimular durante todo el día.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para estar alerta con los objetos, papeles o archivos de valor.
Amor: alguien insistirá en invadir su espacio personal, pero cierta simpatía le sorprenderá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que serán positivas para los negocios o proyectos.
Amor: cierta discordia se instalará en la relación por la insistencia en seguir con las críticas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con una iniciativa genial, resolverá los problemas económicos.
Amor: una situación confusa se extenderá demasiado y se arriesgará a crear conflictos.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un valor económico dará un súbito giro que favorecerá su avance.
Amor: alguien quedará impactado por su irresistible encanto y pronto habrá acercamiento.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su gran curiosidad se interesará por una propuesta algo alocada.
Amor: una amorosa visita disipará la discordia y permitirá que la pareja recupere armonía.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un plan poco interesante resultará mejor de lo esperado y dará beneficios.
Amor: será un momento para apoyarse mutuamente y mejorar las cosas en la relación.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY VALIOSA, CON ALTO SENTIDO DEL SERVICIO Y EMPATÍA HACIA SU ENTORNO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 26 de junio?
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