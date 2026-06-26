Por Redacción EC
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VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente traerá una propuesta que querrá considerar con atención. 

Amor: alguien le despertará una gran atracción, difícil de disimular durante todo el día.

06:24

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta con los objetos, papeles o archivos de valor. 

Amor: alguien insistirá en invadir su espacio personal, pero cierta simpatía le sorprenderá.

06:24

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que serán positivas para los negocios o proyectos. 

Amor: cierta discordia se instalará en la relación por la insistencia en seguir con las críticas.

06:23

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una iniciativa genial, resolverá los problemas económicos. 

Amor: una situación confusa se extenderá demasiado y se arriesgará a crear conflictos.

06:23

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un valor económico dará un súbito giro que favorecerá su avance. 

Amor: alguien quedará impactado por su irresistible encanto y pronto habrá acercamiento.

06:22

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su gran curiosidad se interesará por una propuesta algo alocada. 

Amor: una amorosa visita disipará la discordia y permitirá que la pareja recupere armonía.

06:22

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un plan poco interesante resultará mejor de lo esperado y dará beneficios. 

Amor: será un momento para apoyarse mutuamente y mejorar las cosas en la relación.

06:22

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY VALIOSA, CON ALTO SENTIDO DEL SERVICIO Y EMPATÍA HACIA SU ENTORNO. 

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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 26 de junio?

• Revisa aquí el horóscopo del jueves 25 de junio