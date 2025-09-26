Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará las dificultades y los resultados serán mucho mejor de lo esperado.  

Amor: su fuerte encanto atraerá a la persona menos imaginada; posible romance. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la falta de comunicación impedirá que su idea se considere, pero lo resolverá.  

Amor: la pareja recuperará el clima distendido y hará que resurja la calidez del inicio. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una circunstancia indicará que es el momento para tomar iniciativas audaces.  

Amor: querrá sugerir cambios pero hará bien en comunicarlos con la mayor claridad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ciertas expectativas comenzarán a cumplirse y las cosas no pueden estar mejor.  

Amor: un malentendido creado por gente maliciosa podría alterar la paz de la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que sorprenderá a un entorno que al principio no las entenderá.  

Amor: las críticas no harán bien y pondrán a la pareja en un estado de indiferencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta o podría dejar atrás una buena oportunidad. 

Amor: la pareja recuperará el entusiasmo por el placer de los encuentros íntimos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y se activará un proyecto estancado.  

Amor: los problemas de la pareja terminarán con un diálogo sincero y comprensión.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un desafío resuelto traerá beneficios y hará crecer un proyecto.  

Amor: un malentendido alterará todo pero una oportuna aclaración calmará las cosas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: promoverá cambios que generarán adhesión en el entorno.  

Amor: un encuentro fortuito hará crecer una relación que derivará en romance

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio que favorecerá su proyecto o negocio.  

Amor: habladurías de entrometidos podrían afectar la armonía de la pareja; atención.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para no ignorar los problemas y afrontarlos; los resolverá.  

Amor: ideas fijas que no ayudan en nada se disiparán y la calidez resurgirá en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará escasez económica y comenzará a ver indicios de prosperidad.  

Amor: la relación mejorará en armonía si desanda el camino del conflicto permanente.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA CON LOS DEMÁS RESPECTO DE LO QUE SIENTE. SE CREE INCOMPRENDIDA.

