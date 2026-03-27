Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
09:33

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para hallar las ventajas de un proyecto complicado y mejorar.  

Amor: la búsqueda de un romance dará sus frutos al conocer gente nueva y divertida.

09:32

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en dejar de lado la obstinación o surgirán trabas o dificultades.  

Amor: su entorno le confundirá y lo que espera no se dará pero conocerá a alguien más.

09:32

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se destrabarán trámites o asuntos pendientes y los negocios fluirán.  

Amor: ante cierta persona expresará un sentimiento reprimido y el romance se hará realidad.

09:32

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: notará que el entorno necesita mayor motivación y tendrá una idea genial.  

Amor: los conflictos de otras parejas podrían afectar la suya, pero tomará cierta distancia.  

09:31

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con gran habilidad, sumará buenas condiciones para su proyecto más audaz.  

Amor: planeará un agasajo sorpresivo a su pareja y resolverá un conflicto que causa desgaste.

09:31

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llega el momento para ejercer los cambios que nadie quiere afrontar.  

Amor: el contacto físico y espiritual con cierta persona crecerá y fortalecerá la relación.

09:31

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un método basado en la prueba y el error desarrollará un proyecto.  

Amor: la relación alcanzará esa armonía que disipa las dudas y recupera la calidez.

09:31

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá ventajas interesantes allí donde los otros ven pérdidas.  

Amor: en el terreno sentimental surgirán trabas; una situación deberá ser definida.

09:31

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará concentrarse para resolver asuntos de dinero. 

Amor: iniciará un nuevo capítulo con cierta persona y habrá un encanto irresistible. 

09:30

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena atención a los clientes será la clave del éxito y todo mejora.  

Amor: un gesto sutil renovará la calidez que parece estar enmascarada en la pareja.

09:30

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán colegas con nuevo ímpetu e ideas nuevas resolverán problemas.  

Amor: un romance se iniciará con alguna sombra, podría surgir inesperado desencanto.

09:30

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para las relaciones suavizará las asperezas con colegas.  

Amor: en relaciones nuevas, actuar con cierta precipitación no le traerá satisfacciones.

09:28

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA Y POCO AMIGA DE LA RUTINA. AMA ENCONTRAR CONOCIMIENTOS NUEVOS.

09:28

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