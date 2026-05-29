Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: no conseguirá una respuesta adecuada del entorno pero será convincente.
Amor: muchas quejas en la pareja por falta de iniciativas comenzarán a inquietarle.
Trabajo y negocios: alcanzará un balance entre proyectos o negocios viejos y los nuevos.
Amor: se mostrará sensible en una situación y eso conmoverá a alguien que le atrae.
Trabajo y negocios: momento para concentrarse y dejar atrás la rutina con proyectos nuevos.
Amor: su manera de ser causará buena impresión en el entorno y alguien se lo dirá.
Trabajo y negocios: surgirá un modo de alcanzar logros que aumentará el flujo de beneficios.
Amor: dejará atrás la timidez y se reunirá con una persona que le atrae sobremanera.
Trabajo y negocios: sin ayuda, saldrá adelante rápido de los problemas y quitará las trabas de su camino.
Amor: creerá que no puede salir de la soledad pero alguien le hará una dulce invitación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los planes se verán cumplidos porque los beneficios aumentarán.
Amor: dejará atrás los nervios alterados, se relaja y alguien lo notará de inmediato.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: algunos compromisos podrán dejarse de lado pero hay uno que no.
Amor: un encuentro fortuito hará crecer una atracción poco expresada; posible romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada con asombroso coraje.
Amor: gente entrometida intentará crear confusión, pero conseguirá unir más a la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con una muestra de gran carácter alcanzará resultados positivos.
Amor: contrariedades varias le harán sentir que la pareja no necesita estar tan mal.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: personas influyentes hablarán bien de su trabajo y le compensarán.
Amor: ante algún malentendido, aclarará todas las dudas y los sentimientos crecerán.
Trabajo y negocios: colegas nuevos alterarán sus planes, pero de ello surgirá algo novedoso.
Amor: derribará las trabas que otras personas interponen y se acercará a la persona deseada.
Trabajo y negocios: aunque le cueste, tendrá que imponerse ante gente maliciosa que le rodea.
Amor: expresar los sentimientos será la mejor actitud para ofrecer a la pareja y madurar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLITARIA O PARA LA COMPAÑÍA SELECTA. DESPRECIA EL BULLICIO DE LA MULTITUD.
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