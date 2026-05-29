Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:31

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no conseguirá una respuesta adecuada del entorno pero será convincente. 

Amor: muchas quejas en la pareja por falta de iniciativas comenzarán a inquietarle.

08:31

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará un balance entre proyectos o negocios viejos y los nuevos. 

Amor: se mostrará sensible en una situación y eso conmoverá a alguien que le atrae.

08:30

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse y dejar atrás la rutina con proyectos nuevos. 

Amor: su manera de ser causará buena impresión en el entorno y alguien se lo dirá.

08:30

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirá un modo de alcanzar logros que aumentará el flujo de beneficios. 

Amor: dejará atrás la timidez y se reunirá con una persona que le atrae sobremanera.

08:30

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sin ayuda, saldrá adelante rápido de los problemas y quitará las trabas de su camino. 

Amor: creerá que no puede salir de la soledad pero alguien le hará una dulce invitación.

08:30

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se verán cumplidos porque los beneficios aumentarán.

Amor: dejará atrás los nervios alterados, se relaja y alguien lo notará de inmediato.

08:29

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: algunos compromisos podrán dejarse de lado pero hay uno que no.

Amor: un encuentro fortuito hará crecer una atracción poco expresada; posible romance.

08:29

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada con asombroso coraje. 

Amor: gente entrometida intentará crear confusión, pero conseguirá unir más a la pareja.

08:28

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una muestra de gran carácter alcanzará resultados positivos. 

Amor: contrariedades varias le harán sentir que la pareja no necesita estar tan mal.

08:28

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: personas influyentes hablarán bien de su trabajo y le compensarán. 

Amor: ante algún malentendido, aclarará todas las dudas y los sentimientos crecerán.

08:28

ACUARIO (enero 21-febrero19)

Trabajo y negocios: colegas nuevos alterarán sus planes, pero de ello surgirá algo novedoso. 

Amor: derribará las trabas que otras personas interponen y se acercará a la persona deseada.

08:28

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque le cueste, tendrá que imponerse ante gente maliciosa que le rodea. 

Amor: expresar los sentimientos será la mejor actitud para ofrecer a la pareja y madurar.

08:27

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLITARIA O PARA LA COMPAÑÍA SELECTA. DESPRECIA EL BULLICIO DE LA MULTITUD.

08:27

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy,ganadores viernes 29 de mayo?

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